بعد التأهل الأفريقي.. الزمالك يتحدى سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
في يوم رؤية هلال رمضان.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء
26 فبراير .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
النيل منفعة مشتركة..وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى رئيس كينيا
صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة
موسكو: إسقاط 76 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
الجو هيقلب.. أمطار وانخفاض مفاجئ فى الحرارة يضرب البلاد الساعات القادمة
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
ترامب يحذر من كارثة بيئية بعد تسرب مياه الصرف الصحي إلى نهر بوتوماك
قمة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية
تكنولوجيا وسيارات

آيفون 17e اقتصادي جديد من أبل مع Dynamic Island وMagSafe بسعر 599 دولارا

احمد الشريف

كشفت منصة Yanko Design أن أبل تستعد، وفق تسريبات وتقارير غير رسمية، للكشف عن هاتف آيفون 17e يوم 19 فبراير الجاري، بوصفه نسخة اقتصادية جديدة تحصل لأول مرة في هذه الفئة على تقنيتي MagSafe وDynamic Island، مع الحفاظ على سعر يبدأ من 599 دولارًا.

أوضحت المنصة أن هذه الخطوة تعني نزول شاحن MagSafe المغناطيسي، الذي قدمته أبل لأول مرة في 2020 في هواتف آيفون الأعلى سعرًا، إلى الفئة الأقل تكلفة، مع دعم سرعات شحن لاسلكي أعلى وتوافق كامل مع إكسسوارات أبل المغناطيسية المخصّصة للنظام.

Dynamic Island تنتقل أخيرًا إلى فئة الآيفون الاقتصادي

أشارت Yanko Design إلى أن آيفون 17e مرشّح لأن يكون أول هاتف «اقتصادي» من أبل يتخلى عن النوتش التقليدي ويتبنى تصميم الفتحة التفاعلية Dynamic Island، وهو القطع الصغير على شكل حبة دواء أعلى الشاشة الذي يعرض الإشعارات والأنشطة المباشرة بشكل تفاعلي.

أكد التقرير أن هذا التغيير يعني عمليًا أن أبل في طريقها للتخلص من النوتش بالكامل عبر تشكيلة آيفون 17، بعدما كانت التسريبات السابقة قد توقعت استمرار استخدام الشاشات القديمة في الفئة الاقتصادية لتقليل التكلفة واستغلال مخزون شاشات آيفون 14.

تحسينات كبيرة في الشحن اللاسلكي مع MagSafe

أوضحت المنصة أن أحد أكبر الفروق بين آيفون 16e والجيل الجديد 17e يتعلق بسرعة وسهولة الشحن اللاسلكي، حيث كان الجيل السابق يكتفي بشحن Qi بقدرة 7.5 وات يتطلب محاذاة دقيقة للهاتف على قاعدة الشحن وقد يؤدي أحيانًا إلى شحن غير كامل طوال الليل.

أشارت Yanko Design إلى أن آيفون 17e المنتظر سيدعم شحنًا لاسلكيًا مغناطيسيًا بقدرة تتراوح بين 20 و25 وات عبر MagSafe، وهو ما يتيح للمستخدم شحنًا أسرع وأكثر ثباتًا خلال اليوم، إلى جانب فتح الباب كاملًا أمام استخدام حوامل وملحقات MagSafe التي ترتكز على التثبيت المغناطيسي المباشر في ظهر الهاتف.

الحفاظ على سعر 599 دولارًا مع شريحة A19 الجديدة

أكد التقرير أن أبل تُبقي، وفق التسريبات، على سعر آيفون 17e عند 599 دولارًا، رغم ارتفاع أسعار المكوّنات عالميًا وقيام شركات أخرى مثل جوجل وسامسونج برفع أسعار هواتفها المتوسطة.

أوضحت Yanko Design أن التسريبات تتوقع تزويد الهاتف بشريحة A19 الجديدة مع الحفاظ على السعر نفسه، ما يُفهم على أنه رهان من أبل على تعزيز جاذبية الفئة الاقتصادية وربط عدد أكبر من المستخدمين بنظام آيفون وبيئة خدماتها دون زيادة تكلفة الدخول إلى المنظومة.

