انتظار أطول لمستخدمي آيفون.. آبل تؤخر إطلاق مساعد سيري الذكي

كانت شركة آبل تعد منذ كشفها عن Apple Intelligence في 2024 بإطلاق نسخة مطورة من مساعدها الصوتي "سيري" تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لكن الموعد المقرر للإطلاق تأجل مرارا وتكرارا على مدار عام ونصف تقريبا.

وبحسب تقرير جديد للصحفي مارك جورمان من "بلومبرج"، يبدو أن الانتظار لن ينتهي قريبا، إذ من المتوقع أن يتم طرح بعض الميزات الجديدة تدريجيا خلال تحديثات iOS القادمة، مع احتمال تأجيل بعضها إلى iOS 27 المقرر في سبتمبر.

تأجيل جديد لإطلاق النسخة المطورة من مساعد آبل الصوتي "سيري"

كانت آبل تخطط لطرح النسخة الجديدة مع تحديث iOS 26.4 في مارس، لكن المشاكل التقنية أثناء الاختبار دفعت الشركة إلى تعديل الجدول الزمني.

من المتوقع أن تجعل النسخة المطورة من سيري المساعد الصوتي أكثر شبها بشات بوتات الذكاء الاصطناعي الحديثة، حيث سيتمكن المستخدمون من التفاعل مع سيري مباشرة للحصول على إجابات ذكية دون الحاجة لتطبيقات مستقلة مثل ChatGPT أو Claude، ويعتمد النظام على جوجل Gemini لتشغيل قدراته الذكية.

تأجيل الميزات الجديدة وتأثيره على صورة آبل

تواجه آبل ضغوطا داخلية بسبب التأجيل المستمر، خاصة بعد الإعلان عن الميزات الجديدة لـ سيري في يونيو 2024، والتي لم تطلق بعد.

وحتى الأسابيع الأخيرة، كانت الشركة تخطط لطرح النسخة الجديدة هذا الشهر، لكنها اضطرت للتأجيل بسبب مشاكل في قدرة سيري على معالجة الاستفسارات وتنفيذ المهام بشكل صحيح، بما في ذلك بطء الاستجابة أحيانا وقطع الأسئلة الطويلة أو المعقدة.

تشمل الميزات المؤجلة App Intents، التي تسمح للمستخدم بإيجاد وتعديل الصور وإرسالها باستخدام أمر صوتي واحد، وميزة البحث على الويب المشابهة لخاصية Gemini في محرك البحث من جوجل، بالإضافة إلى توليد الصور باستخدام محرك Image Playground الخاص بآبل.

ويجري حاليا اختبار هذه الميزات في النسخة الداخلية من iOS 26.5، بينما من المتوقع أن تصل النسخة الكاملة التي تعتمد على نموذج Gemini المخصص إلى iOS 27 في سبتمبر.