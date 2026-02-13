قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
تجاهل زيزو.. نصائح المنتخب لـ إمام عاشور تثير أزمة في الزمالك
ألمانيا .. تعليق العمليات في مطار كولونيا بسبب عطل في تقنيات الأمن
تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS
تفاصيل تعديل جديد بـ الأهلي في عقد إمام عاشور
بعد قطيعة استمرت عاما.. الجزائر تعيد سفيرها إلى النيجر
موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 13 فبراير 2026
مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
إصابة 7 أشخاص في تصادم بالطريق الصحراوي بـ البحيرة
مجلس الدفاع الإيراني: المنظومة الصاروخية خط أحمر وغير قابلة للتفاوض
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

الدفاع الروسية: إسقاط 58 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية
البهى عمرو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 58 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة خلال الليل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق ودعت السفارة الروسية في كندا  مواطنيها بعدم زيارة كندا في الوقت الحالي ، مضيفة " وعلى المواطنين الروس الموجودين على الأراضي الكندية طلب الحماية من البعثة الدبلوماسية والقنصلية العامة إذا استشعروا الخطر.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت الشرطة الكندية، في بيان لها الثلاثاء، عن مقتل عشرة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع في بلدية تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا.

إطلاق نار داخل مدرسة في كندا
وأضاف البيان أن الشرطة الملكية الكندية “لا تعتقد بوجود أي مشتبه بهم هاربين أو تهديد مستمر للجمهور”.

ووفقًا للبيان، تلقت الشرطة الملكية الكندية بلاغًا عن وجود مسلح في مدرسة تومبلر ريدج الثانوية بعد ظهر الثلاثاء.

وخلال تفتيش المدرسة، عثرت الشرطة على سبعة جثث داخلها، من بينهم ستة ضحايا وشخص يُشتبه في كونه مطلق النار.

وتوفي ضحية أخرى أثناء نقله إلى مستشفى قريب.

وُجد المشتبه به مصابًا بجرح ألحقه بنفسه، وهو ما رجّحت الشرطة أنه سبب الوفاة.

في إطار التحقيق الجاري، حددت الشرطة موقعًا ثانويًا يُعتقد أنه مرتبط بالحادث، حيث عُثر على جثتي ضحيتين إضافيتين داخل أحد المنازل، وفقًا للبيان.

وأفادت الشرطة الكندية أنه تم نقل شخصين جوًا إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة أو مهددة للحياة لتلقي المزيد من العلاج، بينما يتلقى 25 آخرون العلاج في مركز طبي محلي.

كما يقوم ضباط الشرطة بعمليات تمشيط للمنازل والعقارات المجاورة لتحديد ما إذا كان هناك أي مصابين آخرين أو أي صلة لهم بالأحداث .


وأعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أنه شعر بصدمة بالغة إزاء إطلاق النار، وقدّم "صلواته وأحرّ تعازيه" إلى "العائلات والأصدقاء الذين فقدوا أحباءهم في هذه الأعمال العنيفة المروعة" في بيان نشره على تويتر عقب الحادث.

الدفاع الروسية وزارة الدفاع مسيرة أوكرانية القاهرة الإخبارية السفارة الروسية

