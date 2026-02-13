تفاصيل تعديل جديد بـ الأهلي في عقد إمام عاشور

تدرس إدارة النادي الأهلي تعديل عقد إمام عاشور نجم القلعة الحمراء في قادم الأيام.

كان وليد صلاح الدين مدير الكرة فى النادي الأهلي أعلن إيقاف إمام عاشور نجم القلعة الحمراء لمدة إسبوعين وتغريمه مليون ونصف المليون جنيه وخوضه التدريبات منفردا.

وأفادت المصادر أن النادي الأهلي طرح ضمن بنود تعديل عقد إمام عاشور تقاضى اللاعب 45 مليون في الموسم الواحد.

أشارت المصادر إلي أن بنود تعديل العقد شملت أيضا إعلانات يحصل عليها اللاعب نظير مقابل مادي.

أوضحت المصادر أن عقد إمام عاشور نجم النادي الأهلي بموجب التعديل الجديد المطروح سوف يرتفع ليصل من 55 مليون إلي 60 مليون جنيه.