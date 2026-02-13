شاهد.. الصور الأولى لـ تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم

ينشر صدى البلد الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين نقل على طريق إدفو / مرسى علم شمال أسوان، والذى أسفر عن مصرع وإصابة 8 أشخاص.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية في مركز إدفو شمال أسوان، إخطارًا بوقوع الحادث عند الكيلو 35 من طريق إدفو – مرسى علم.

