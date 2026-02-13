تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

كشفت صور مسربة حديثة تم التقاطها في السويد عن نموذج اختباري فائق الأداء لسيارة بورش تايكان، يرجح الخبراء أن يحمل اسم "تايكان تيربو GT4 RS".

تأتي هذه الخطوة الجريئة من بورش كرد فعل مباشر على الأرقام القياسية التي حققتها السيارات الكهربائية الصينية على حلبة نوربورغرينج الشهيرة.

وبالرغم من تراجع مبيعات تايكان عالميًا في عام 2025 بنسبة تقارب 45%، إلا أن الشركة تراهن على هذا الطراز "الراديكالي" لاستعادة هيبتها التقنية والرياضية في سوق المحركات الكهربائية عالية الأداء.

تصميم هجومي مستوحى من طرازات GT3 RS

يظهر النموذج الاختباري بهيكل عريض (Widebody) وديناميكيات هوائية متطورة للغاية تذكرنا بسيارة 911 GT3 RS.

وتشمل التحديثات جناحًا خلفيًا ضخمًا وثابتًا لزيادة القوة الضاغطة، وفتحات تهوية جانبية أكبر لتبريد البطاريات والمحركات أثناء القيادة العنيفة، بالإضافة إلى مكابح سيراميك ضخمة تظهر خلف العجلات الرياضية.

كما رصد المصورون وجود "قفص حماية" (Roll Cage) داخل المقصورة، مما يؤكد أن سيارة بورش مصممة خصيصًا لتحطيم الأرقام القياسية على الحلبات وليس فقط للاستخدام اليومي

المنافسة مع فيراري "لوتشي" والعمالقة الصينيين

لن تكون بورش تايكان الجديدة وحيدة في ساحة السيارات الكهربائية الفاخرة هذا العام؛ حيث تستعد فيراري لإطلاق طرازها الكهربائي الأول "Luce" (وتعني الضوء بالإيطالية) بقوة تتجاوز 1100 حصان وتصميم داخلي شارك في وضعه "جوني آيف" مصمم أبل الشهير.

وتستهدف بورش من خلال فئة "GT4 RS" المحتملة التفوق على أرقام التسارع الحالية، حيث يتوقع أن تنطلق السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 2.1 ثانية، لتنافس بقوة سيارات مثل "زي كير 001 FR" الصينية التي باتت تهدد عرش السرعة الأوروبي.

تراجع المبيعات وتحديات عام 2026

واجهت تايكان عامًا صعبًا في 2025، حيث انخفضت مبيعاتها إلى 4.142 وحدة فقط مقارنة بـ 7.570 وحدة في العام السابق.

ويعزو المحللون هذا التراجع إلى "تباطؤ تبني التنقل الكهربائي" عالميًا والمنافسة الشرسة في الصين.

ومع ذلك، تأمل بورش أن تساهم هذه النسخة الحصرية والفائقة في إعادة إثارة شغف العملاء الأثرياء، خاصة مع تقديم حزمة "Weissach" التي تخفف وزن السيارة بشكل كبير وتلغي المقاعد الخلفية لصالح الأداء الرياضي الصرف.