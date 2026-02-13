ذروة التقلبات اليوم.. الأرصاد تواجه تحذير شديد اللهجة بشأن الطقس

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ونشاط قوي للرياح، بالإضافة إلى وجود الأتربة والرمال بشكل مؤثر وكثيف.

ولفتت إلى أن الرمال ستؤثر بشكل كبير على الرؤية، مشيرة إلى أن ذروة التقلبات الجوية اليوم، محذرة من زيادة سرعات الرياح مع دخول وقت الظهيرة.

وأضافت أن هناك اضطرابات شديدة في حركة الأمواج والملاحة البحرية على البحر المتوسط وخليج السويس وخليج العقبة، منوهة بوجود تساقط للأمطار على بعض المناطق.

ولفتت إلى أن سرعات الرياح ستقل تماما بداية من الغد، ومع يوم الأحد سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة وانخفاض درجات الحرارة.