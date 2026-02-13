قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تولي حقيبة وزارة الرياضة.. أرض الزمالك و 3 مطبات تواجه جوهر نبيل
في 6 ساعات.. روسيا تعلن إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية
العالم يترقب حلقة النار.. كسوف شمسي الثلاثاء وتحذير صارم للناس
فتيات أجانب.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي
موعد شهر رمضان وبداية الصيام في 3 دول
مصطفى خاطر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيته بمسلسل الكينج | خاص
إحياء طريق الحرير القديم تغيير لشكل حركة التجارة والملاحة عالميا..تفاصيل
بمناسبة شهر رمضان.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الكرملين: موسكو لم تحدد موقفها من مجلس السلام
مصر والسودان نحو شراكة مائية وفنية.. "مذكرة تفاهم" مرتقبة لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي
تعديلات جذرية فى تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال
شاهد.. الصور الأولى لـ تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ذروة التقلبات اليوم.. الأرصاد تواجه تحذير شديد اللهجة بشأن الطقس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ونشاط قوي للرياح، بالإضافة إلى وجود الأتربة والرمال بشكل مؤثر وكثيف.

ولفتت إلى أن الرمال ستؤثر بشكل كبير على الرؤية، مشيرة إلى أن ذروة التقلبات الجوية اليوم، محذرة من زيادة سرعات الرياح مع دخول وقت الظهيرة.

وأضافت أن هناك اضطرابات شديدة في حركة الأمواج والملاحة البحرية على البحر المتوسط وخليج السويس وخليج العقبة، منوهة بوجود تساقط للأمطار على بعض المناطق.

ولفتت إلى أن سرعات الرياح ستقل تماما بداية من الغد، ومع يوم الأحد سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة وانخفاض درجات الحرارة.

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

