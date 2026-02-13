اتصال مصري-أردني للتشاور حول الأوضاع الإقليمية وقطاع غزة

جرى اليوم الجمعة اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

تطورات قطاع غزة: المرحلة الثانية لخطة الرئيس الأمريكي

تناول الاتصال آخر التطورات في قطاع غزة، حيث أكد الوزيران على ضرورة الالتزام بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى جانب بدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما شدد الجانبان على دعم عمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة لتهيئة البيئة المناسبة لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع، مؤكدين أيضًا على أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار والحفاظ على الأمن والاستقرار المحلي.

التحضيرات لاجتماع مجلس السلام في واشنطن

ناقش الوزيران التحضيرات لعقد اجتماع مجلس السلام المزمع في واشنطن، مؤكدين أهمية التنسيق العربي والإسلامي استعدادًا للاجتماع، وبذل الجهود لتنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي دون تجزئة.

كما جدد الوزيران دعم موقف الرئيس ترامب المبدئي الرافض لضم الضفة الغربية، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والسعي نحو تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد الوزيران على خطورة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، التي قد تؤدي إلى تفجر الأوضاع وتقويض جهود التهدئة في المنطقة.

التنسيق العربي والدبلوماسي لمنع التصعيد

استعرض الوزيران مجمل الأوضاع الإقليمية، مشددين على أهمية خفض التصعيد في المنطقة، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات، بما يحد من اتساع دائرة الصراع ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما أكدا على ضرورة استمرار التنسيق العربي الوثيق لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز العمل المشترك من أجل الوصول إلى تسويات سياسية مستدامة تراعي مصالح الشعوب العربية وتحفظ أمن واستقرار المنطقة.