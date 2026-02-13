فتيات أجانب.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول بالقاهرة لإدارتها مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدة"تحمل جنسية إحدى الدول") بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المسكن المشار إليه وأمكن ضبطها وبصحبتها (سيدة، 3 أشخاص "2 منهم يحملان جنسية إحدى الدول") ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





