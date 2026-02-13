محافظ بني سويف يهنئ طالبة بالفوز بالمركز الأول بمسابقة ISEF 2026



هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني،بمناسبة فوز "بسملة نادي ربيع علي" الطالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمشروع Eco-shieldفي مجال Materials science،ضمن فعاليات المعرض الجمهوري للمسابقة العالمية للعلوم والهندسة ISEF 2026،والذي استضافته المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر في الفترة من 10 إلى 12 فبرايرالجاري،بمشاركة نخبة متميزة من الطلاب الباحثين على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها أعربت أمل الهواري وكيل الوزارة عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز المشرف، الذي يعكس مستوى التميز الذي يحققه طلاب بني سويف في المحافل العلمية الكبرى، مؤكدة استمرار دعم المديرية الكامل للطلاب الموهوبين والباحثين، وتوفير كافة سبل الرعاية لتنمية قدراتهم الإبداعية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة والابتكار.

وأوضحت وكيل الوزارة أن مشاركة محافظة بني سويف جاء من خلال إدارة التطوير التكنولوجي، تحت إشراف الأستاذ ماجد أبو سيف مدير إدارة التطوير التكنولوجي، والذي أشار إلى أن تعليم بني سويف شارك بكوكبة من الطلاب المتميزين، وهم: بسملة نادي ربيع علي، آية أسامة عبدالعزيز، رقية مصطفى أحمد من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، والطالب خالد عاطف عبد الحكيم، ملك سامح سيد معوض من مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية ومواد البناء، والطالبة نيجار أشرف عباس، قمر عصام حامد من مدرسة سان جورج الدولية.

ووجّهت وكيل الوزارة التهنئة للطالبة الفائزة بالمركز الأول، كما تقدّمت بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل بوحدة البحث العلمي بإدارة التطوير التكنولوجي، برئاسة الدكتورة إيمان أحمد أبو النور منسق المسابقة، وأعضاء الوحدة: الأستاذة نجلاء أحمد زيدان، والأستاذة هند عبد الرحيم، والأستاذة إيمان علي، تقديرًا لجهودهم المتميزة في دعم الطلاب وتأهيلهم للمشاركة المشرفة في المسابقات العلمية على مستوى الجمهورية.