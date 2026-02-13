بني سويف: فحص أكثر من 1100حالة وتقديم 3400 خدمة طبية بقرى الفشن

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة،في تقرير عرضه على المحافظ،أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية مهدي الأخرم مركز الفشن يومي الأربعاء والخميس 11 و12 فبراير الجاري،وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وخلال القافلة التي تواجد فيها الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات، تم تقديم الخدمات الطبية من خلال 8عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال ، الجراحة- النساء ،الجلدية ، تنظيم الأسرة ، الأسنان )

وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1132مريض وصرف العلاج لهم بالمجان ،بجانب إجراء معمل دم 111، معمل طفيليات 116، حالات الأشعة العادية 6، موجات فوق صوتية 98حالات، تحويل 3 حالات لعمل تقارير طبية ونفقة دولة ، تحويل حالة للمستشفيات لإستكمال العلاج

كما شملت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة من بينها الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي،سلامة الغذاء،مخاطر سوء استخدام الأدوية،وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 270مواطن ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 3481 خدمة طبية.