الإسماعيلي: فاتحين دراعتنا لأي حد يقدر يساعد.. ونتواصل مع المستثمرين
غارة إسرائيلية تستهدف عنصرا من حزب الله بجنوب لبنان
لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟
خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار
تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7
الحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة قيادة السيارة بهذه الحالة
في آخر جمعة من شهر شعبان .. فريضة مهجورة احذر أن تفوتك
روسيا تطلق قمر صناعي جديد
إيلون ماسك يخطط لبناء مصنع ومدينة على القمر
عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة
الدفع بقطارات إضافية.. مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان 2026
تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري
تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

كشف الناقد الرياضي محمد الجبالي عن كواليس عدة ملفات داخل نادي الزمالك، في مقدمتها حقيقة ما تردد بشأن مشاجرة الثنائي شيكو بانزا وآدم كايد، إلى جانب آخر مستجدات مشروع أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك عقب التغييرات الوزارية الأخيرة.
 

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، تطرق الجبالي للحديث عن مواجهة الزمالك المرتقبة أمام كايزر تشيفز، مؤكدًا صعوبة اللقاء وأهميته، قائلًا إن الفريق يمر بمرحلة تركيز كبيرة، خاصة بعد الفوز الأخير على سموحة، والدخول في معسكر مغلق بالإسماعيلية.


وأوضح أن مباراة زيسكو أُقيمت في ظروف استثنائية، في ظل غياب 18 لاعبًا من القوام الأساسي، مشددًا على أن الجهاز الفني واللاعبين يستحقون الإشادة، لا سيما بعد النجاح في التنسيق لإقامة مواجهة كايزر تشيفز على استاد هيئة قناة السويس، رغم أزمة تضارب المواعيد، والتوصل لاتفاق مع النادي الجنوب إفريقي بشأن تغيير الملعب.


وأشار الجبالي إلى أن معتمد جمال يتولى حاليًا مهام القائم بأعمال المدير الفني لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، إلا أن النتائج الإيجابية الأخيرة عززت من فرص استمراره، في ظل تراجع الأصوات المطالبة برحيله، والدعوة لمنحه فرصة كاملة مع الفريق.

كما تطرق إلى أزمة الحارس محمد عواد، موضحًا أنها تعود إلى خلاف مع المدير الفني، وليس المدير الرياضي، حيث خضع اللاعب لتدريبات فردية بقرار انضباطي بسبب عدم الالتزام، قبل تحويله للتحقيق، ثم عودته لاحقًا إلى التدريبات الجماعية، مؤكدًا أن الواقعة ليست الأولى من نوعها.


وبشأن ما أُثير حول مشاجرة شيكو بانزا وآدم كايد، نفى الجبالي صحة الأمر تمامًا، موضحًا أن كل ما حدث هو علم بانزا بعدم مشاركته أساسيًا قبل نحو 10 أيام، ما تسبب في تراجع حماسه بالتدريبات، فتم توقيع عقوبة انضباطية عليه، قبل أن تنتهي الأزمة ويعود بشكل طبيعي للمشاركة.


واختتم الجبالي حديثه بالكشف عن تطورات ملف أرض الزمالك في أكتوبر، مؤكدًا أن المشروع كان معلقًا خلال الأسابيع الماضية، قبل الاستقرار على موقع مبدئي في وصلة دهشور الغربي، مشيرًا إلى أنه تم عرض أربع قطع أراضٍ على إدارة النادي، التي استقرت على إحداها، مع توقعات بإعادة فتح الملف مجددًا خلال الأسبوع المقبل، في ضوء التغييرات التي شهدتها وزارتا الإسكان والشباب والرياضة.
 

