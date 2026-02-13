حارس كايزر تشيفز: الفريق الوحيد الذي يقف في طريقنا الزمالك

أكد براندون بيترسون، قائد فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، أن المواجهة المقبلة أمام الزمالك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية ستكون صعبة وحاسمة.

وقال بيترسون في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي جمال الغندور:"أعتقد أنها مباراة مهمة جدًا بالنسبة لنا، نعلم ما هو على المحك، ونعرف التاريخ الذي يمكن أن نصنعه بعد هذه المباراة،اللاعبين جاهزون ومتحمسون لها، ونحن على دراية بما يجب علينا فعله، كما نعرف أسلوب المنافس أيضًا، لذلك فهي مواجهة صعبة، لكننا مستعدون جيدًا".

وأضاف قائد كايزر تشيفز: "الزمالك فريق جيد جدًا، قوي ويجري كثيرًا ويلعب بأسلوب بدني مواجهة الفريق في مصر لن تكون سهلة، خاصة وأن المصري لا يزال يملك فرصة للتأهل، وبالتالي الزمالك يحتاج للفوز لضمان مكانه في الدور المقبل بالنسبة لنا، نذهب إلى هناك من أجل الفوز وإنهاء دور المجموعات في الصدارة، ونحاول منح أنفسنا فرصة جيدة في الدور المقبل".

وعن أداء الفريق في دور المجموعات، قال بيترسون: "بدأنا البطولة بخسارة أمام المصري، والآن ندخل المباراة الأخيرة ونحن متصدرون المجموعة. هذا يوضح أن الأمور لا تُحسم إلا عند صافرة النهاية، وأن الأهم هو كيفية إنهاء المسابقة وليس البداية فقط الفريق قدم أداءً استثنائيًا، وخططنا للمباريات الأخيرة كانت جيدة جدًا، والطريق حتى الآن كان صعبًا، لكننا عيوننا على الهدف، وتجاوز دور المجموعات هو مهمتنا الآن."

واختتم بيترسون: "الفريق الوحيد الذي يقف في طريقنا هو الزمالك يوم السبت، وعندما يحين وقت المباراة، سنكون جاهزين ومتحمسين لمواجهة قوية ومميزة."