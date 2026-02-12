مدرب كايزر تشيفز السابق يحذر الفريق قبل مواجهة الزمالك في الكونفدرالية

حذر المدرب السابق لنادي كايزر تشيفز، فاروق خان، فريقه من مواجهة الزمالك المرتقبة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا على أهمية التخطيط الاستراتيجي واللعب بحذر أمام الأبيض.

وقال خان في تصريحات تلفزيونية: "لو كنت مدرب الفريق حاليًا، لن أغير التشكيل الذي لعب ضد المصري البورسعيدي، لكن لمجرد مواجهة فريق مثل الزمالك سأعتمد خطة 4-5-1".

وأضاف: "لا يمكنك الاستهانة بالزمالك على ملعبه، أريد امتصاص الضغط واللعب بدفاع متوسط، مع الاعتماد على الأجنحة في التحولات الهجومية".

وأشار خان إلى خطورة اللعب بأسلوب مفتوح أمام الزمالك قائلاً: "إذا ذهبت للعب بأسلوب مفتوح، فسوف يسيطرون على خط الوسط تمامًا، وسيهاجمونك في كل فرصة، وكل ما يحتاجونه هو تسجيل هدف واحد فقط".

وأكد المدرب السابق على صعوبة العودة في حالة التأخر، موضحًا: "عندما يتأخر كايزر تشيفز بهدف، تصبح الأمور صعبة، رأينا ذلك أمام ستيلينبوش عندما تأخروا 2-0 وعانوا كثيرًا".

واختتم خان تصريحاته: "من المهم التخطيط استراتيجيًا ضد الزمالك، وكل ما يحتاجه الفريق هو التعادل لضمان التأهل، لذا سأكون أكثر تحفظًا ودفاعيًا".