رياضة

ضربات مؤثرة لدفاعات كايزر تشيفز .. غيابات مؤثرة تمنح الزمالك أفضلية

إسلام مقلد

تلقى فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي عدة ضربات دفاعية قوية قبل مواجهته المرتقبة أمام الزمالك في الجولة الختامية من دور المجموعة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما كشفت قائمته المسافرة إلى مصر عن غيابات مؤثرة في الخط الخلفي، وهو ما قد يمنح الفريق الأبيض فرصة ذهبية لاستغلال تلك الثغرات.

إيقاف ميكارثي يربك الحسابات

وصل كايزر تشيفز إلى القاهرة دون مدافعه الجوكر أدن ميكارثي، الذي يغيب بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، بعد حصوله على إنذار في المباراة الماضية أمام المصري.

ويعد ميكارثي من العناصر المهمة في تشكيل الفريق، حيث يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع، وشارك في عدة مباريات خلال الفترة الماضية، ما يجعل غيابه مؤثرا على مستوى التوازن الدفاعي للفريق الجنوب أفريقي.

إصابة برادلي كروس تزيد الأزمة

ولم تتوقف متاعب كايزر عند هذا الحد، إذ يغيب أيضا الظهير الأيسر برادلي كروس عن القائمة بسبب الإصابة، ليجد الجهاز الفني نفسه أمام أزمة حقيقية في الجبهة اليسرى.

ومن المتوقع، وفقا للعناصر المتاحة، أن يعتمد الفريق على باسيكا ماكو في مركز الظهير الأيسر، مستفيدا من خبراته السابقة مع أورلاندو بيراتس، في محاولة لسد الفراغ الدفاعي.

نقص عددي في قلب الدفاع

وتزداد الأزمة تعقيدا في مركز قلب الدفاع، بعدما لم يسافر المدافع المصاب إيناسيو ميجيل مع البعثة، رغم مشاركته في مواجهة الزمالك الأولى.

وبذلك يتبقى أمام كايزر تشيفز خياران فقط في قلب الدفاع، هما زيتا كوينيكا وجيفن مسيمانجو، خاصة مع استمرار غياب المدافع روشوين دورتلي بسبب الإصابة التي يعاني منها منذ فترة.

فرصة ذهبية للزمالك

في ظل هذه الغيابات، يبدو دفاع كايزر تشيفز في موقف صعب قبل مواجهة الزمالك، وهو ما يضع على عاتق لاعبي الأبيض ضرورة استغلال المساحات ونقاط الضعف الدفاعية، خاصة في الجبهة اليسرى وعمق الخط الخلفي، لتحقيق أفضلية مبكرة قد تسهل مهمة الفريق في اللقاء المرتقب.

