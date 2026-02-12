قرار مفاجئ بشأن حارس مرمى الزمالك أمام كايزر تشيفز في الكونفدرالية

أكد أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، أن يستمر المهدى سليمان في حراسة مرمى الزمالك في مباراة كايزر تشيفز المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "استمرار المهدي سليمان في حراسة مرمى الزمالك أمام كايزرتشيفز".

ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث يطمح الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة عروضه القوية قبل الدخول في المراحل الإقصائية.

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز بالكونفدرالية الأفريقية

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في تمام الساعة السادسة مساءً، يوم السبت القادم الموافق 14 فبراير.

وفاز فريق الزمالك على نظيره سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما امس الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة.