الجمعية العمومية للعلوم الصحية تناقش أزمات المهنة وعددا من الملفات العاجلة

انطلقت فعاليات الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للعلوم الصحية، اليوم الخميس 12 فبراير، بمعسكر الكشافة والمرشدات بمحافظة بورسعيد، وسط حضور أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة العامة، من ممثلي النقابات الفرعية بمختلف محافظات الجمهورية.

وشهدت الجلسة الأولى، حضورا واسعا بنسبة 95%، مما يعكس حرص أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على المشاركة الفعالة، في مناقشة القضايا التنظيمية والمالية والمهنية المرتبطة بعمل النقابة، في إطار الالتزام بالشفافية وتعزيز آليات الحوكمة داخل الكيان النقابي.

وتستهل أعمال الجمعية العمومية بمناقشة جدول الأعمال، واعتماد الميزانيات العامة للنقابة العامة والحساب الختامي، وكذلك اعتماد ردود النقابة على الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وجاء ذلك بحضور محمد عبدالفتاح عضو الجهاز المركزي للمحاسبات.

تم استعراض بنود الإيرادات والمصروفات خلال الفترة الماضية، وعرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، واعتماد الميزانيات.

كما تتناول المناقشات عددا من الملفات المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، وتعزيز موارد النقابة، ورفع كفاءة الأداء الإداري والمالي، بما يسهم في دعم العاملين بمهن العلوم الصحية، وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

ومن المقرر أن تستكمل الجمعية العمومية جدول أعمالها بمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة، والمقترحة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، بما يعكس إرادة أعضاء الجمعية العمومية، ويعزز مسار العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة.