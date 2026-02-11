قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محلي ومستورد..أسعار السجائر اليوم بعد الزيادة

أسعار السجائر اليوم
أسعار السجائر اليوم
رشا عوني

بعد ارتفاع أسعار السجائر منذ أيام بقرار رسمي أعلنته الشركة الشرقية للدخان، ارتفعت عمليات البحث عن أسعار السجائر اليوم سواء أسعار السجائر المحلية أو أسعار السجائر المستوردة التي شهدت ارتفاعاً أيضا منذ أسابيع .

ونستعرض لكم في السطور التالية أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الاربعاء 11 فبراير 2026 ..



أسعار السجائر المحلية اليوم 

  • 1- كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا.
  • 2- كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا.
  • 3- كليوباترا بوكس: 48 جنيهًا.
  • 4- بوسطن: 48 جنيهًا.
  • 5- بلومنت: 48 جنيهًا.
  • 6- مونديال أحمر: 48 جنيهًا.
  • 7- مونديال أصفر: 48 جنيهًا.
  • 8- مونديال سيلفر: 48 جنيهًا.
  • 9- مونديال سويتش منتول: 48 جنيهًا.
  • 10- مونديال سويتش بلو بيري: 48 جنيهًا.
  • 11- كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيهًا.
  • 12- كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا.
  • 13- ماتوسيان سوبر: 48 جنيهًا.

أسعار السجائر المستوردة

وجاءت أسعار السجائر المستوردة كما يلي:

ميريت: 111 جنيهًا

مارلبورو: 102 جنيه

مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا

إل أند إم (L & M): 82 جنيهًا

كم سعر السجائر LM أحمر؟ 

سجائر LM الأحمر هي الأكثر طلبا وانتشرت بين أنواع السجائر المستوردة ويسجل سعر السجائر LM أحمر اليوم في الأسواق 82 جنيها.

أسعار التبغ المسخن وبدائل التدخين

وسجلت بدائل التدخين والتبغ المسخن اليوم الأسعار التالية:

عبوات TEREA بجميع أنواعها: 82 جنيهًا

TEREA Capsules: سجلت 87 جنيهًا

HEETS: سجلت 69 جنيهًا

زيادة أسعار السجائر رسميا 

أعلنت الشركة الشرقية"إيسترن كومباني" رسميا عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر، اعتبارا من امس الثلاثاء .

واعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك على منتجاتها من السجائر.

وأعلنت الشركة بشكل رسمي زيادة أسعار السجائر بقيمة4 جنيهات لكل عبوة، وجاء ذلك وفق خطاب وجهه مسؤول الحسابات بالشركة إلى التجار، طالبه فيه بزيادة قيمة الإيداع وفق الأسعار الجديدة لضمان الحصول على الحصص المقررة لكل تاجر وموزع.

سبب زيادة أسعار السجائر 

وقالت «إيسترن كومباني»، إن الزيادة تأتي تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها، وكذلك لقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، ولأن سجائر كليوباترا تمثل الحصة الأكبر من السوق المحلية للسجائر الشعبية، يترقب المستهلكون دائمًا أي تغييرات تطرأ على الأسعار.

