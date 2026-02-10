بسبب التهريب.. رئيس شعبة الدخان يكشف السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار السجائر

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر ترجع إلى انتشار تهريب السجائر في السوق المحلي، ما دفع المستثمرين لرفع الأسعار لتعويض الخسائر.

وقال إبراهيم إمبابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن شركة الشرقية للدخان من أكثر المتضررين، مؤكدا أن السعر الرسمي ارتفع من 29 إلى 32 جنيهًا، وأن الزيادة موزعة بين الشركة والضرائب.

وتابع رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أنه لا بد من تكثيف الرقابة على منافذ التهريب للحد من الظاهرة واستقرار الأسعار.

وأشار إلى ضرورة تدخل الجهات الرقابية للحد من التهريب، داعيًا مباحث التموين إلى تكثيف عمليات التفتيش عند منافذ مثل «باب البحر» لمنع دخول السجائر المهربة، مؤكدًا أن التحكم في التهريب سيؤدي إلى استقرار الأسعار وحماية الصناعة المحلية.