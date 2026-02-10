قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب مساء اليوم 10-2-2026 .. صعود 50 جنيها
التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول بين الوصل والزوراء
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
تأكيداً لانفراد صدى البلد .. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا ترسل أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل
الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع
تجديد الثقة في كريم بدوي وزيرا للبترول.. استقرار للشركاء واستكمال الاكتشافات
الأمم المتحدة : مصر تلعب دورا كبيرا لإنهاء الحرب في السودان
المستشارة أمل عمار تترأس الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة
4 تكليفات رئاسية لحكومة مدبولي ترسم ملامح الجمهورية الجديدة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع "النيباد" ويستعرض إنجازات رئاسة مصر للوكالة
مضيق هرمز… لماذا عاد الممر المائي الإستراتيجي إلى واجهة الأحداث الدولية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

4 جنيهات في العلبة| زيادة جديدة في أسعار السجائر.. رئيس "الدخان" يكشف الأسباب

4 جنيه في العلبة| زيادة جديدة في أسعار السجائر بالأسواق.. ورئيس "الدخان" يكشف الأسباب
4 جنيه في العلبة| زيادة جديدة في أسعار السجائر بالأسواق.. ورئيس "الدخان" يكشف الأسباب
ياسمين القصاص

أعلنت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" عن إقرار زيادة جديدة في أسعار السجائر، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من اليوم الثلاثاء 10 فبراير، وذلك ضمن التحديثات الرسمية لأسعار البيع للمستهلك.

2FIRSTS | 2023 French Cigarette Prices to Rise Due to Inflation

رئيس شعبة الدخان يكشف لـ "صدى البلد" أسباب زيادة أسعار السجائر 

وفي هذا الصدد،  قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن   هذا التراجع في الأرباح إلى عدة أسباب، في مقدمتها انتشار ظاهرة تهريب السجائر المستوردة، وهو ما أثر سلبا على حجم المبيعات الرسمية.

وأضاف إمبابي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ارتفاع أسعار المحروقات والغاز ساهم بدوره في زيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل.

واختتم حديثه: "وهذا الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على نتائج أعمال الشركات".

وكشفت الشركة الشرقية للدخان، في بيان رسمي، عن اعتماد مجلس إدارتها لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بمنتجات السجائر، والتي تتضمن زيادة موحدة على مختلف الأصناف التي تطرحها في السوق المحلية.

وأوضحت الشركة أنه تم إقرار زيادة قدرها 4 جنيهات على سعر كل عبوة سجائر، وذلك وفقا لخطاب رسمي وجهه مسؤول الحسابات بالشركة إلى التجار، طالبهم فيه بتعديل قيمة الإيداع المالي بما يتماشى مع الأسعار الجديدة، لضمان استمرار حصولهم على الحصص المقررة من المنتجات لكل تاجر وموزع.

وأرجعت «إيسترن كومباني» قرار زيادة أسعار السجائر إلى تطبيق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته، بالإضافة إلى الالتزام بقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

 وأشارت الشركة إلى أن سجائر كليوباترا تستحوذ على الحصة الأكبر من سوق السجائر الشعبية في مصر، وهو ما يجعل أي تغيير في أسعارها محل متابعة واهتمام واسع من جانب المستهلكين.

وبناءا عليه، تقرر رفع أسعار السجائر بقيمة 4 جنيهات للعبوة الواحدة.

أسعار سجائر كليوباترا بعد الزيادة

وأصبحت أسعار سجائر كليوباترا، وفقا للقائمة الرسمية الصادرة عن الشركة، على النحو التالي:
 - عبوة كليوباترا كنج سايز: 48 جنيها
 - كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيها
 - كليوباترا بوكس: 48 جنيها
 - كليوباترا سوبر: 48 جنيها
 - مونديال «أحمر – أزرق – سيلفر»: 48 جنيها

ويذكر أن أسعار هذه الأنواع كانت تسجل قبل الزيادة نحو 44 جنيها للعبوة.

أسعار السجائر المستوردة

وجاءت أسعار السجائر المستوردة في السوق المحلية بعد التحديث الأخير كالتالي:
 - ميريت: 111 جنيها
 - مارلبورو: 102 جنيه
 - مارلبورو كرافتد: 79 جنيها
 - إل أند إم (L & M): 82 جنيها

أسعار التبغ المسخن وبدائل التدخين

كما سجلت أسعار التبغ المسخن وبدائل التدخين اليوم المستويات التالية:
 - عبوات TEREA بجميع أنواعها: 82 جنيها
 - TEREA Capsules: 87 جنيها
 - HEETS: 69 جنيها

والجدير بالذكر، أن بذلك تكون الشركة الشرقية للدخان قد طبقت الزيادة الجديدة على جميع منتجاتها اعتبارا من اليوم، وفقا للأطر القانونية والضريبية المنظمة للسوق.

السجائر أسعار السجائر زيادة أسعار السجائر شعبة السجائر الشرقية للدخان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. قرارات رسمية

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع استكمال رصف شارع المقابر بحي ثان المحلة

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف: تركيب مصاعد كهربائية لكوبري الشاملة للتيسير على كبار السن

محافظ بني سويف

صرف مساعدات لأرملتين.. محافظ بني سويف يستمع لمطالب وشكاوى واحتياجات المواطنين

بالصور

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد