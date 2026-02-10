4 جنيهات في العلبة| زيادة جديدة في أسعار السجائر.. رئيس "الدخان" يكشف الأسباب

أعلنت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" عن إقرار زيادة جديدة في أسعار السجائر، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من اليوم الثلاثاء 10 فبراير، وذلك ضمن التحديثات الرسمية لأسعار البيع للمستهلك.

رئيس شعبة الدخان يكشف لـ "صدى البلد" أسباب زيادة أسعار السجائر

وفي هذا الصدد، قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هذا التراجع في الأرباح إلى عدة أسباب، في مقدمتها انتشار ظاهرة تهريب السجائر المستوردة، وهو ما أثر سلبا على حجم المبيعات الرسمية.

وأضاف إمبابي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ارتفاع أسعار المحروقات والغاز ساهم بدوره في زيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل.

واختتم حديثه: "وهذا الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على نتائج أعمال الشركات".

وكشفت الشركة الشرقية للدخان، في بيان رسمي، عن اعتماد مجلس إدارتها لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بمنتجات السجائر، والتي تتضمن زيادة موحدة على مختلف الأصناف التي تطرحها في السوق المحلية.

وأوضحت الشركة أنه تم إقرار زيادة قدرها 4 جنيهات على سعر كل عبوة سجائر، وذلك وفقا لخطاب رسمي وجهه مسؤول الحسابات بالشركة إلى التجار، طالبهم فيه بتعديل قيمة الإيداع المالي بما يتماشى مع الأسعار الجديدة، لضمان استمرار حصولهم على الحصص المقررة من المنتجات لكل تاجر وموزع.

وأرجعت «إيسترن كومباني» قرار زيادة أسعار السجائر إلى تطبيق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته، بالإضافة إلى الالتزام بقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وأشارت الشركة إلى أن سجائر كليوباترا تستحوذ على الحصة الأكبر من سوق السجائر الشعبية في مصر، وهو ما يجعل أي تغيير في أسعارها محل متابعة واهتمام واسع من جانب المستهلكين.

وبناءا عليه، تقرر رفع أسعار السجائر بقيمة 4 جنيهات للعبوة الواحدة.

أسعار سجائر كليوباترا بعد الزيادة

وأصبحت أسعار سجائر كليوباترا، وفقا للقائمة الرسمية الصادرة عن الشركة، على النحو التالي:

- عبوة كليوباترا كنج سايز: 48 جنيها

- كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيها

- كليوباترا بوكس: 48 جنيها

- كليوباترا سوبر: 48 جنيها

- مونديال «أحمر – أزرق – سيلفر»: 48 جنيها

ويذكر أن أسعار هذه الأنواع كانت تسجل قبل الزيادة نحو 44 جنيها للعبوة.

أسعار السجائر المستوردة

وجاءت أسعار السجائر المستوردة في السوق المحلية بعد التحديث الأخير كالتالي:

- ميريت: 111 جنيها

- مارلبورو: 102 جنيه

- مارلبورو كرافتد: 79 جنيها

- إل أند إم (L & M): 82 جنيها

أسعار التبغ المسخن وبدائل التدخين

كما سجلت أسعار التبغ المسخن وبدائل التدخين اليوم المستويات التالية:

- عبوات TEREA بجميع أنواعها: 82 جنيها

- TEREA Capsules: 87 جنيها

- HEETS: 69 جنيها

والجدير بالذكر، أن بذلك تكون الشركة الشرقية للدخان قد طبقت الزيادة الجديدة على جميع منتجاتها اعتبارا من اليوم، وفقا للأطر القانونية والضريبية المنظمة للسوق.