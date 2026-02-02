القصة الكاملة لوفاة زوج على يد زوجته بسبب رفضه شراء علبة سجائر لها

رفض الزوج شراء علية سجائر لزوجته فكانت نهايته على يديها، حيث طعنته باستخدام المقص ،وقررت جهات التحقيق حبسها على ذمة التحقيقات.

حبس المتهمة

قررت جهات التحقيق بمركز رشيد في محافظة البحيرة، حبس المتهمة بإنهاء حياة زوجها باستخدام "مقص"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية تخلصها من زوجها في أثناء تعليقه زينة رمضان، حيث فاجأته بطعنة بالمقص لرفضه شراء سجائر لها.

جريمة قتل

كانت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، شهدت جريمة قتل مأساوية، راح ضحيتها زوج على يد زوجته طعنًا باستخدام "مقص"، وذلك على خلفية مشادات وخلافات أسرية نشبت بينهما، وحرر محضر بالواقعة.

احداث الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد بوصول الشاب محمد على العبد إلى المستشفى العام "جثة هامدة"، وبالفحص الأولي تبين وجود طعنات نافذة بأداة حادة أدت إلى وفاته فور وصوله.

ووجه مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث جنائي مكثف لكشف ملابسات الواقعة، وكشفت التحريات والتحقيقات التي أجراها ضباط مباحث مركز رشيد، أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة المجني عليه، حيث تبين نشوب مشادة كلامية حادة بينهما بسبب خلافات أسرية، تطورت إلى تشابك، قامت على إثره المتهمة باستخدام "مقص" وطعن زوجها، مما أسفر عن سقوطه قتيلًا في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب، كما تم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة "المقص" تم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت التحفظ على الجثة تحت تصرفها داخل مشرحة المستشفى العام، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وتوقيتها، مع سرعة استخراج تصاريح الدفن عقب انتهاء الإجراءات.