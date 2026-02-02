قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

شيماء مجدي

قفزت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 2 فبراير 2026، بشكل مفاجئ وذلك بعد زيادة الإقبال على شرائها بالتزامن مع دخول الأعياد والمناسبات .

ويقدم موقع "صدي البلد" خدمات لمتابعيها يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتي أصبحت مصدرا لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 

وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 80 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها منذ أيام، أى ارتفعت 15  جنيها وتصل للمستهلك بسعر 94 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 62 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها.

كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 100 جنيه بعدما كان سعرها 90 جنيهات  وتصل للمستهلك 115  جنيهًا.

بينما استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 110 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  180 لـ 200 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 80 لـ 90  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 60 و 70 جنيها.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 125   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

 نقص المعروض من الدواجن

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد مؤخرًا بشأن ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها في الأسواق، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت الوزارة توافر الدواجن بكميات كبيرة في مختلف الأسواق، مشيرة إلى أن معدلات إنتاج الكتاكيت من الأمهات خلال العام الجاري تفوق نظيرتها في العام الماضي.

وأكدت الوزارة أن السوق المحلية تشهد وفرة في الجدود والأمهات وكتاكيت التسمين، إلى جانب توافر كميات كافية من بيض المائدة، فضلًا عن وجود مخزون استراتيجي آمن من الدواجن المجمدة داخل ثلاجات المجازر، وهو ما يساهم في استقرار السوق وعدم وجود أي عجز في المعروض.

