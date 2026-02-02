قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا: تهديد إيران بإدراج جيوش أوروبا على قوائم الإرهاب مناورة سياسية
قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حبس وغرامة حتى 100 ألف جنيه لمن يحجب الميراث عن مستحقيه
متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات
ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم
مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما
يديعوت أحرونوت: إسرائيل تخشى اتفاقا ناقصا مع إيران أكثر من الحرب الشاملة
كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض
سفير أمريكا بتركيا: السلام في المنطقة غير ممكن.. الأنبياء والحملات الصليبية لم يستيطعوا فعل ذلك
دعاء الفجر 14 شعبان.. ردّد أفضل كلمات تبدأ بها يومك
بدون زحمة ولا طوابير.. كيف تحجز تذكرة قطار وأنت في المنزل؟
حقيقة تدخل حسام حسن في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تخشى اتفاقا ناقصا مع إيران أكثر من الحرب الشاملة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
القسم الخارجي

كشف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن دوائر القرار في إسرائيل لا تعتبر اندلاع حرب شاملة مع إيران هو السيناريو الأكثر إثارة للقلق، بل ترى أن الخطر الأكبر يكمن في احتمال توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق جزئي مع طهران يركز على تقييد البرنامج النووي، مع ترك برنامج الصواريخ الباليستية خارج أي التزامات ملزمة.

ووفقا للصحيفة، تنظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى هذا الاحتمال ليس كحل وسط، بل كتطور استراتيجي “سلبي”، من شأنه أن يفاقم التهديد الإيراني بدلا من احتوائه. فبينما قد يؤدي اتفاق محدود إلى تأجيل التقدم النووي الإيراني، فإنه من وجهة النظر الإسرائيلية يمنح طهران مساحة أوسع لتعزيز قدراتها الصاروخية التي تعتبرها تل أبيب التهديد الأكثر إلحاحاً ومباشرة.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل وصلت إلى مستوى مرتفع من الجاهزية العسكرية والاستخبارية، مستفيدة من تنسيق وثيق مع واشنطن شمل تبادل معلومات حساسة واستخلاص دروس عملياتية من المواجهات السابقة. إلا أن هذه الجاهزية، بحسب الصحيفة، تصطدم بما تصفه بـ”تردد سياسي أمريكي” في اتخاذ قرارات حاسمة، وهو ما تعتقد إسرائيل أن طهران تدركه جيداً وتبني عليه حساباتها الاستراتيجية.

وتوضح "يديعوت أحرونوت" أن الاعتراض الإسرائيلي لا يتركز على مبدأ التفاوض بحد ذاته، بل على نتائجه المحتملة. فأي اتفاق لا يتناول منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية، يترك — وفق التقديرات الإسرائيلية — جوهر التهديد العسكري دون معالجة. وترى تل أبيب أن البرنامج النووي، رغم خطورته، يمكن تأجيله أو احتواؤه عبر اتفاق أو حتى ضربة عسكرية، بينما تمثل الصواريخ الباليستية خطراً فورياً على العمق الإسرائيلي في أوقات الحرب أو حتى في ظل حالة الردع.

وتحذر الصحيفة من أن تثبيت واقع إقليمي تحصل فيه إيران على شرعية تفاوضية مقابل قيود نووية محدودة، مع استمرار تطوير قدراتها الصاروخية، يعني انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر تعقيدا وارتفاعا في الكلفة بالنسبة لإسرائيل. كما تعكس التقديرات الإسرائيلية خشية من أن يؤدي هذا المسار إلى تآكل الردع الأمريكي في المنطقة، ما قد يشجع إيران على اختبار الخطوط الحمراء مستقبلاً، سواء عبر حلفائها الإقليميين أو من خلال تعزيز قدراتها الذاتية.

وبحسب التقرير، فإن السيناريو الأسوأ بالنسبة لإسرائيل يتمثل في خروج إيران من المفاوضات أقوى سياسيا وأكثر ثقة عسكرياً، في مقابل حليف أمريكي يملك القوة لكنه يفضل إدارة الأزمة بدلا من حسمها.

وتخلص الصحيفة إلى أن الخطر، في الحسابات الإسرائيلية، لا يكمن في حرب شاملة وفورية، بل في حرب مؤجلة بشروط أسوأ: إيران أكثر تسليحاً، وأقل خضوعاً للقيود، مع ضبابية في مستوى الالتزام الأمريكي. وفي هذا الإطار، ترى إسرائيل أن نافذة العمل تضيق تدريجياً، وأن تكلفة أي مواجهة مستقبلية قد تصبح أعلى وأكثر تعقيداً، في ظل ما تعتبره تل أبيب “اتفاقاً ناقصاً” يمنح الوقت لإيران ويستنزفه من إسرائيل.

إسرائيل اندلاع حرب شاملة مع إيران الولايات المتحدة النووي الإيراني الصواريخ الباليستية الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير في محلات الصاغة

ترشيحاتنا

اكرم توفيق و ابنه

أكرم توفيق يحتفل بعيد ميلاد ابنه

الزمالك

علاء عبد الغني يكشف كواليس أزمة حراسة المرمى في الزمالك

الزمالك

علاء عبد الغني: الزمالك لا يستطيع المنافسة على لقب الدوري

بالصور

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

فيديو

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد