رام 1500 باك كانتري 2026 تظهر لأول مرة

كشفت شركة رام عن طرازها الجديد رام 1500 باك كانتري موديل 2026، وتنتمي باك كانتري لفئة السيارات البيك أب الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، ويحيط بالهيكل لمسات بلون السيارة تتناقض بجمالية مع الجزء السفلي والصدادت المطلية باللون الأسود الساتان.

مواصفات رام 1500 باك كانتري موديل 2026

زودت سيارة رام 1500 باك كانتري موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي مهيب، وخطافات سحب أمامية، وعجلات خماسية الأضلاع مقاس 18 بوصة مجهزة بإطارات All-Terrain مقاس 32 بوصة، وبها مقاعد دلو من الفينيل المتين مع حشوات شبكية، ونظام تخزين خلفي MOLLE مستوحى من التجهيزات العسكرية، وبها شاشة مركزية ضخمة مقاس 12 بوصة تعمل بنظام Uconnect 5، وبها نظام صوتي فاخر مكون من 9 مكبرات صوت، ولوحات شحن لاسلكي مزدوجة.

محرك رام 1500 باك كانتري موديل 2026

تستمد سيارة رام 1500 باك كانتري موديل 2026 قوتها من محرك سعة 6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر رام 1500 باك كانتري موديل 2026

تباع سيارة رام 1500 باك كانتري موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 234 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة رام في صناعة السيارات

بدأت علامة رام التجارية كجزء من قسم دودج داخل شركة كرايسلر، وكان أول ظهور لاسم "دودج رام" في عام 1981 ليعبر عن شاحنات البيك أب القوية، والتي استمرت حتى عام 2009 تحت هذا المسمى .

وفي عام 2009 نظراً لاختلاف قاعدة عملاء الشاحنات عن سيارات الركاب، قررت كرايسلر فصل علامة رام التجارية لتصبح قسماً مستقلاً بذاته، مما سمح لها بالتركيز التام على إنتاج شاحنات البيك أب والمركبات التجارية، وتلا ذلك استقلالها بشعار "رأس الكبش" الشهير.