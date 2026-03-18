يوجد داخل هيكل السيارة الكثير من الأجزاء التي يجب الحفاظ عليها من أجل زيادة عمرها الافتراضي، ومن ضمنها يجب الالتزام بجدول الصيانة الدورية، وتغيير الزيت والفلاتر، وفحص السوائل بانتظام .

إرشادات للحفاظ على العمر الافتراضي للسيارات

بالاضافة إلي انه يجب قيادة السيارة بهدوء وتجنب التسارع المفاجئ، والحفاظ على نظافة الهيكل والمقصورة، واستخدام قطع غيار أصلية.

الصيانة الدورية بانتظام

تغيير زيت المحرك، وفحص فلاتر الهواء والوقود، وسيور التوقيت (Timing Belt) .

مراقبة سوائل السيارة

يجب التحقق الدوري من مستويات زيت المحرك، وزيت ناقل الحركة ، وسائل الردياتير، وسوائل الفرامل لتجنب ارتفاع حرارة المحرك أو تلف الأجزاء الميكانيكية.

القيادة الهادئة والذكية

تجنب السرعات العالية، والتوقف المفاجئ، والقيادة على الطرق غير الممهدة لتقليل الإجهاد على نظام التعليق والمكابح والمحرك.

العناية بالإطارات

فحص ضغط الهواء في الإطارات بانتظام، وقم بتبديل أماكنها لضمان تآكل متساوي، لان ذلك يحسن وسائل الأمان ويوفر استهلاك أفضل للوقود.

حماية المحرك والبطارية

استخدام وقود عالي الجودة، ويجب عدم تجاهل لمبات التحذير في لوحة القيادة، والحفاظ على نظافة أطراف البطارية وتجنب تشغيل الأنظمة الكهربائية والمحرك مطفأ.

النظافة وحماية الطلاء

يجب ان تقوم بغسل السيارة بانتظام، واستخدام الشمع (Wax) لحماية الطلاء من أشعة الشمس والعوامل الجوية، وقم بتنظيف المقصورة الداخلية لحماية الجلود والبلاستيك من التلف.

تجنب الأحمال الزائدة

عدم تحميل السيارة أكثر من طاقتها لأن ذلك يضغط على المحرك ونظام التعليق، ويقلل من عمرها الافتراضي.

وجدير بالذكر انه لا يجب ترك السيارة متوقفة لفترات طويلة، وقم بقيادتها مرة واحدة أسبوعياً على الأقل لضمان دوران الزيت وتحريك الأجزاء الميكانيكية .