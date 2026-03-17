تكنولوجيا وسيارات

حادث مميت يجبر هيونداي على إيقاف مبيعات أشهر سيارة

عزة عاطف

كشفت شركة هيونداي عن وقف مبيعات طرازي ليميتد وكاليجرافي من أيقونتها العائلية باليسيد موديل 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وذلك في أعقاب حادث مأساوي أدى لوفاة طفلة تبلغ من العمر عامين. 

ويأتي هذا القرار الصارم تزامنا مع التحقيقات الجارية حول خلل فني في أنظمة طي المقاعد الخلفية كهربائيا، والتي فشلت في رصد الأجسام أو الأشخاص أثناء تشغيلها، ما أدى إلى وقوع الكارثة واحتجاز الطفلة داخل المقاعد أثناء طيها دون استجابة الحساسات للتوقف.

تفاصيل الخلل الفني في المقاعد الكهربائية ومخاطر السلامة

كشفت التحقيقات الأولية أن مقاعد الصفين الثاني والثالث المزودة بخاصية الطي الكهربائي في طرازات باليسيد الجديدة تعاني من قصور في الحساسات المسئولة عن إيقاف الحركة عند وجود عائق.

وتعمل هيونداي حاليًا على استدعاء أكثر من 68.500 سيارة بشكل رسمي لفحص هذه الأنظمة، وتطوير حل تقني يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث، حيث لم تكتشف المقاعد وجود الطفلة أثناء طيها في الحادث الذي وقع بولاية أوهايو الأمريكية، ما أدى لوفاتها نتيجة الضغط الناتج عن حركة المقاعد المبرمجة.

إجراءات هيونداي العاجلة وتحديثات البرمجيات المنتظرة

تعهدت هيونداي كخطوة احترازية فورية بإطلاق تحديث برمج عبر الهواء بحلول نهاية مارس 2026 لتحسين استجابة النظام عند مواجهة أي جسم أو شخص أثناء عملية الطي. 

كما وجهت الشركة وكلاءها بتوفير سيارات بديلة مجانية للعملاء الذين يشعرون بالقلق تجاه سلامة سياراتهم حتى يتم طرح الحل النهائي. 

ومن المتوقع أن يمتد هذا الاستدعاء ليشمل أسواقا عالمية أخرى يتوفر بها الجيل الجديد من باليسيد، بما في ذلك السوق الأسترالية وأسواق منطقة الشرق الأوسط في القريب العاجل.

المواصفات الفنية لمنظومة الحركة في هيونداي باليسيد

تعتبر باليسيد أكبر سيارة رياضية متعددة الاستخدامات في أسطول هيونداي وتعتمد في موديلها الجديد على محرك سعة 3.8 لتر مكون من 6 أسطوانات يعمل بالتنفس الطبيعي. 

وينتج هذا المحرك قوة تصل إلى 291 حصانا مع عزم دوران يبلغ 355 نيوتن متر متصلا بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات ونظام دفع كلي للعجلات. 

وتتميز السيارة بمساحاتها الواسعة التي تتسع لسبعة أو ثمانية ركاب مع تزويدها بأنظمة تكنولوجية متطورة، منها نظام الطي بلمسة واحدة للمقاعد الخلفية الذي تسبب في الأزمة الحالية.

مستقبل معايير الأمان في السيارات العائلية الضخمة

تثير هذه الواقعة تساؤلات جدية حول الاعتماد المفرط على الأنظمة الكهربائية في السيارات العائلية دون وجود آليات أمان ميكانيكية أو حساسات فائقة الدقة تحمي الركاب. 

ويتوقع خبراء السلامة أن تفرض الهيئات الرقابية الدولية قوانين أكثر صرامة على تقنيات الطي الذكي للمقاعد تلزم الشركات بوضع منبهات صوتية وحساسات وزن متطورة تمنع تشغيل النظام في حال وجود أي كائن حي على المقاعد، وهو ما قد يغير معايير التصنيع وتصميم المقاعد الكهربائية في السنوات القادمة بشكل جذريًا.

