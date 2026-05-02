رويترز: واشنطن تدرس إنهاء مهمتها الرئيسية في غزة وسط تعثر خطة ترامب

كشفت وكالة رويترز في تقرير حصري، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تتجه لإغلاق مهمتها الرئيسية في قطاع غزة، ضمن إعادة هيكلة أوسع لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

وبحسب التقرير، فإن مركز التنسيق المدني العسكري الذي تديره واشنطن من داخل إسرائيل للإشراف على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، يواجه حالة من التعثر وعدم القدرة على تحقيق أهدافه، وسط استمرار التوترات الميدانية بين إسرائيل وحماس وغياب التزام كامل بالتهدئة.



وأشار التقرير، إلى أن الخطة الأمريكية، التي كانت تعتمد على هذا المركز كأداة رئيسية لتنسيق المساعدات وترتيبات ما بعد الحرب، تعرضت لانتكاسات متتالية، ما دفع واشنطن إلى التفكير في دمجه ضمن قوة أمنية دولية جديدة أو إعادة هيكلته بالكامل، مع تقليص كبير في الوجود العسكري الأمريكي هناك.

كما أوضحت المصادر، أن الخطوة تعكس صعوبات متزايدة تواجه الإدارة الأمريكية في فرض ترتيبات مستقرة على الأرض، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتعثر جهود إعادة الإعمار، وعدم اكتمال تشكيل قوة دولية قادرة على تولي مهام الأمن في القطاع.

بينما نفت جهات رسمية إغلاق المركز بشكل نهائي، أكد دبلوماسيون أن دوره الفعلي يتراجع تدريجيًا، ما قد يشير إلى تحول جذري في طريقة إدارة الملف الغزي خلال المرحلة المقبلة.