أخبار التوك شو| مصطفى بكري يكشف تفاصيل حادث سفاجا المروع.. وارتفاع حاد في معدلات البطالة يضرب غزة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

سر الحفاظ على توازن سيولة الدم .. حسام موافي يحذر

أشار الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى أهمية فحص INR للأشخاص الذين يتناولون أدوية السيولة.

وتابع خلال برنامج رب زدني علمًا:هذا الفحص يساعد في قياس سيولة الدم، ويجب أن يتراوح نتيجة التحليل بين 2 و3 للأشخاص الذين يتناولون أدوية السيولة.

حسام موافي عن الذئبة الحمراء: مرض مناعي يهدد النساء أكثر من الرجال

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطر الذئبة الحمراء، مؤكداً أن هذا المرض المناعي المنتشر بين النساء يمثل تهديداً صحياً كبيراً.

وأوضح موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن الذئبة الحمراء تعتبر من الأمراض المناعية التي تحفز جهاز المناعة لمهاجمة أنسجة الجسم وأعضائه.

أندريه زكي: كنائس الطائفة الإنجيلية وطنية 100% ولا تتلقى تعليمات من أي جهة خارجية

قال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إن معظم الكنائس الكبرى، وعلى رأسها الكنيسة المشيخية، حصلت على استقلالها في خمسينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الاستقلال شمل الجوانب المالية والإدارية فقط، دون أن يمتد إلى الجوانب الدينية أو المذهبية.

وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الكنائس الإنجيلية في مصر ترتبط بعلاقات صداقة ومحبة مع الكنائس التي نشأت عنها أو التي تتشارك معها الجذور التاريخية، لكنها في الوقت نفسه أصبحت كيانات مستقلة إداريًا وماليًا.

الحزن بعد فقدان الوالدين بين الطبيعة الإنسانية ومخاطر الاستسلام النفسي

يمثل فقدان الأب أو الأم واحدة من أقسى التجارب التي يمر بها الإنسان، حيث تختلط مشاعر الحزن بالفراغ العاطفي العميق الذي يتركه الغياب.

عمق العلاقة الإنسانية

ورغم أن الحزن يُعد رد فعل طبيعيًا يعكس عمق العلاقة الإنسانية، فإن التعامل معه بشكل غير متوازن قد يؤدي إلى تداعيات نفسية وصحية خطيرة.

التوعية بكيفية تجاوز لحظات الفقد

وفي ظل تزايد الضغوط الحياتية، تبرز أهمية التوعية بكيفية تجاوز لحظات الفقد دون الانزلاق إلى العزلة أو اليأس.

الأفريقي للدراسات: القارة السمراء تدخل مرحلة جديدة من التحول نحو الطاقة المتجددة

أكد رشيد الساري رئيس المركز الأفريقي للدراسات، أن التوترات العالمية، خاصة في مضيق هرمز وأسواق النفط والغاز، تخلق فرصة استراتيجية أمام القارة الأفريقية لتعزيز موقعها كمصدر بديل للطاقة على المستوى الدولي.

وأوضح الساري، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الأزمات المتلاحقة، بدءاً من الحرب الروسية الأوكرانية وصولاً إلى التوترات الحالية، دفعت العالم لتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة، مشيراً إلى أن أفريقيا تشهد نمواً متسارعاً في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، ما يعزز من مكانتها في هذا القطاع الحيوي.

مديرة دائرة إحصاءات العمل بالجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء: ارتفاع حاد في معدلات البطالة يضرب غزة

أكدت سهى كنعان مديرة دائرة إحصاءات العمل في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن سوق العمل الفلسطيني يواجه تدهوراً غير مسبوق، مع ارتفاع حاد في معدلات البطالة، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية للعدوان والقيود المفروضة على الحركة والعمل.

وأوضحت كنعان، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن معدلات البطالة في قطاع غزة وصلت إلى مستويات خيالية، حيث سجلت 68% في الربع الرابع من 2024، وارتفعت لاحقاً إلى حوالي 85% في 2025، نتيجة التدمير شبه الكامل للأنشطة الاقتصادية.

وأضافت أن الضفة الغربية شهدت ارتفاعاً كبيراً في البطالة لتصل إلى نحو 28%، إلى جانب فقدان عشرات آلاف العمال وظائفهم، خاصة أولئك الذين كانوا يعملون داخل الأراضي المحتلة، بعد تقليص أعدادهم من 180 ألف عامل إلى نحو 53 ألفاً فقط.

حسام موافي يحذر من تأثير القلق على مستوى السكر في الدم

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، من تأثير القلق والتوتر النفسي على مستوى السكر في الدم، خاصة لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بمرض السكري.

وأوضح خلال برنامج "رب زدني علماً" الذي يُعرض على قناة "صدى البلد"، أن القلق والتوتر يمكن أن يسبب ارتفاعاً مفاجئاً في مستوى السكر، حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري لكن لديهم قابلية وراثية للإصابة به.

وأشار إلى حالة لشخص كان قد خضع لفحوصات طبية شاملة وأثبتت أنه سليم، ولكن بعد تعرضه لموقف مفاجئ تسبب في حالة توتر شديدة، ارتفع مستوى السكر لديه إلى 300 رغم عدم إصابته بالمرض.

مصرع 8 أثناء التنقيب عن الذهب.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل حادث سفاجا المروع

كشف الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" عن حادث مروع وقع في منطقة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، حيث أسفر عن مصرع 8 أشخاص خلال عملية تنقيب عن الذهب.

وقال بكري إن الحادث نجم عن اشتباك مسلح بين أفراد كانوا يعملون في التنقيب العشوائي، ما أدى إلى مقتل الضحايا باستخدام سلاح آلي.