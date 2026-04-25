ديني

ما يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟.. الإفتاء توضح

ما يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟
ما يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما الذي ينبغي أن يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ فإني أمرُّ على المقابر كثيرًا لقربها من الطريق في بلدتي، فأرجو من فضيلتكم بيان الأذكار أو الأدعية التي تُقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ وهل هذا خاص بالرجال؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يُسن أن يقول المارُّ بالمقابر: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ"، وأن يدعو لهم بما يشاء من الرحمة والمغفرة وغير ذلك، وكذا يجوز له قراءة سورة الفاتحة، أو "قل هو الله أحد"، وهبة ثواب ذلك لمن في المقبرة، إذ الأمر في هذا واسع، ويستوي في ذلك الرجال والنساء.

دعاء للميت أبي
اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.

اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ

دعاء للميت المرأة

اللهمّ جازها بالإحسان إحساناً، وبالسّيئات عفواً وغفراناً

اللهمّ اجعل قبرها روضة من رياض الجنّة، ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النّيران

اللهمّ أنزلها منازل الشّهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقاً، اللهمّ افسح لها في قبرها مدّ بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنّة.

اللهمّ جافِ الأرض عن جنبيها، اللهمّ انقلها من مواطن الدّود وضيق اللّحود إلى جنّاتك جنّات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود، وظلّ ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة، اللهمّ استرها تحت الأرض واسترها يوم العرض.

دعاء للميت قصير

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره

اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ افسحه له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض

