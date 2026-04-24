ديني

دعاء يوم الجمعة للميت.. ردد هذه الكلمات واجعل قبره روضة من رياض الجنة

شيماء جمال

دعاء يوم الجمعة للميت.. الدعاء من أعظم العبادات وأفضل الهدايا التى يمكن ان يقدمها الحى للميت، فهو ينير قبره ويجعله وضة من رياض الجنة، لذلك سوف نذكر لكم مجموعة من الأدعية التى يمكنكم أن تهدوها لأحبائكم الذين فقدتموهم.

دعاء يوم الجمعة للميت

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم إن عبدك في ذمتك وحبل جوارك فقه عذاب النار واغفر وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ادخله الجنة برحمتك ورضاك، يا رب اغفر لعبدك الميت الفقير له في أول ليلة في القبر وارفع درجته وافسح له قبره.

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها، اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور، اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم».

اللهم في يوم الجمعة أسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة».

في يوم الجمعة اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.
اللهم ارحم من عجز عقلى عن استيعاب فراقه ويؤلمنى قلبي، يا رب ارحم أبى واغفر له واجمعنى به في مستقر رحمتك يوم الجمعة».

دعاء للميت أبي
اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.

اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ

دعاء للميت المرأة

اللهمّ جازها بالإحسان إحساناً، وبالسّيئات عفواً وغفراناً

اللهمّ اجعل قبرها روضة من رياض الجنّة، ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النّيران

اللهمّ أنزلها منازل الشّهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقاً، اللهمّ افسح لها في قبرها مدّ بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنّة.

اللهمّ جافِ الأرض عن جنبيها، اللهمّ انقلها من مواطن الدّود وضيق اللّحود إلى جنّاتك جنّات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود، وظلّ ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة، اللهمّ استرها تحت الأرض واسترها يوم العرض.

دعاء للميت قصير

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره

اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ افسحه له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض

