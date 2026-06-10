أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، أن التهديد باستهداف البنية التحتية لإيران ليس استعراضا للقوة بل دليل على اليأس، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال بزشكيان: "سنواجه أي ضغط أو تهديد يستهدف إيران بكل قوة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن إيران استغرقت وقتاً طويلاً للتفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة كان سيصبح رائعاً بالنسبة لها، وإنه سيتعين عليها الآن "دفع الثمن".

وأضاف ترامب، في تغريدة على منصته (تروث سوشيال)، أن أغلب قطاعات الجيش الإيراني مثل القوات البحرية والجوية، لم تعد موجودة، وهُزموا بالكامل"، لافتاً إلى أن إيران تتحدث فقط دون أفعال.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الحصار البحري على إيران هو "الأكثر نجاحاً في تاريخ الحروب البحرية"، قائلاً: "لا شيء يمر عبر الحصار إلا إذا أردنا نحن ذلك؛ إنه جدار فولاذي!"، موضحاً أن إيران لا تجري أي معاملات تجارية، ولا تدفع رواتب جيشها أو أياً من فواتيرها.