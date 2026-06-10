ترمب: سنهاجم إيران بقوة مجددا.. وعلى طهران توقيع الاتفاق

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشن مزيد من الغارات على إيران؛ وذلك في الوقت الذي ردت فيه طهران بقصف دول في المنطقة، ردا على الغارات الأمريكية التي استهدفتها في وقت مبكر من اليوم /الأربعاء/، ويرفض التأكيد على استهداف الجسورومحطات الطاقة.

وأضاف ترامب - للصحفيين في في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض - "على إيران توقيع الاتفاق وهو اتفاق جيد فهو لا يمنحهم الحق في امتلاك سلاح نووي، بل في الواقع، يحظر عليهم تماماً امتلاك أي سلاح نووي في أي وقت، ونحن نراقب عن كثب ما يقومون به".

وشدد ترامب في تصريحاته على ان ايران لا يمكنها الحصول على سلاح نووي، مشيرا إلى انه يريد السلام للشرق الأوسط والعالم بأسره .

وقال: "سوف نضربهم بقوة مرة أخرى اليوم". ورفض الإفصاح عما إذا كان يخطط لتنفيذ تهديدات أطلقها في وقت سابق من الحرب بمهاجمة الجسور ومحطات المرافق الخدمية في إيران، وحث إيران على توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "كنا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق، لكنهم يواصلون مماطلتنا واستدراجنا".