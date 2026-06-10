إيران تهدد بوقف مباريات كأس العالم إذا ظهرت أعلام أو شعارات غير مصرح بها



أفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن وزير الرياضة أحمد دنيا مالي، أن إيران هددت بوقف مبارياتها في ​كأس العالم لكرة القدم حال رفع أعلام غير مصرح بها ‌أو ترديد هتافات ضد المنتخب في الملاعب، وذلك في أعقاب الانتقادات التي وجهت لمشاركة إيران في البطولة.



وتنطلق كأس العالم يوم الخميس، حيث تفتتح إيران مشوارها في ​المجموعة السابعة بمواجهة نيوزيلندا في لوس انجليس يوم 15 يونيو ​حزيران. وتواجه إيران بعد ذلك بلجيكا في نفس الملعب يوم ⁠21 يونيو قبل أن تلتقي مصر في سياتل يوم 26 يونيو.

ويستعد المنتخب الإيراني لخوض منافسات المجموعة السابعة وسط ظروف تنظيمية استثنائية، في وقت يترقب فيه عشاق كرة القدم مواجهاته أمام مصر وبلجيكا ونيوزيلندا ضمن سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

يأتي هذا التطور في ظل التوترات السياسية المستمرة بين واشنطن وطهران، والتي انعكست على ترتيبات إقامة وتحركات المنتخب الإيراني خلال مشاركته في كأس العالم 2026.