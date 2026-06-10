هل يحسم كأس العالم 2026 مستقبل عمر مرموش مع مانشستر سيتي؟

يترقب نادي مانشستر سيتي مشاركة عدد كبير من لاعبيه في نهائيات كأس العالم 2026، وفي مقدمتهم الدولي المصري عمر مرموش، وسط توقعات بأن تلعب البطولة دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل بعض عناصر الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويشارك 19 لاعبًا من مانشستر سيتي مع منتخباتهم الوطنية في المونديال، وهو العدد الأكبر بين جميع الأندية المشاركة، ما يمنح العديد من اللاعبين فرصة لإثبات قدراتهم على الساحة العالمية.

ويعد عمر مرموش، إلى جانب لاعب الوسط تيجاني ريندرز، من أبرز الأسماء التي يترقب النادي أداءها خلال البطولة، خاصة بعد معاناتهما في حجز مكان أساسي مع الفريق خلال الموسم الماضي.

ورغم المستويات الجيدة التي قدمها مرموش في بعض المباريات، فإنه واجه منافسة قوية في مركزه الهجومي، حيث ظل الخيار الثاني خلف النرويجي إيرلينج هالاند، بينما تراجع دور ريندرز خلال النصف الثاني من الموسم، ما أثار التكهنات حول مستقبلهما داخل ملعب الاتحاد.

وتأمل إدارة مانشستر سيتي أن ينجح الثنائي في تقديم مستويات مميزة خلال كأس العالم، بما يعزز فرصهما في الحصول على دور أكبر مع الفريق، أو يرفع قيمتهما السوقية حال اتخاذ قرار ببيعهما خلال فترة الانتقالات المقبلة.

كما يدرس النادي موقف اللاعبين في ظل التغييرات الفنية المرتقبة، حيث قد تمنح البطولة فرصة جديدة لمرموش وريندرز لإثبات أحقيتهما بالاستمرار ضمن مشروع الفريق في الموسم الجديد، خاصة مع المنافسة على جميع البطولات والحاجة إلى قائمة قوية تضم أكبر عدد من العناصر الجاهزة.