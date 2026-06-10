ريال مدريد يحسم الجدل بشأن قانونية الحفلات في سانتياجو برنابيو

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا، ردًا على ما تم تداوله بشأن قرار المحكمة العليا الإسبانية المتعلق بالحفلات الموسيقية التي تُقام على ملعب "سانتياجو برنابيو"، مؤكدًا أن ما صدر لا يتضمن أي حكم بشأن قانونية إقامة تلك الفعاليات.

وأوضح النادي أن القرار الأخير يقتصر على إجراءات قانونية فقط، ويعني استمرار الدعوى القضائية التي رفعتها إحدى جمعيات سكان المنطقة أمام المحكمة المختصة، دون صدور أي حكم نهائي في القضية.

وشدد ريال مدريد على أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار قضائي يثبت مخالفة الحفلات الموسيقية المقامة على ملعب "سانتياجو برنابيو" للوائح التخطيط العمراني أو التراخيص المعمول بها.

وأشار النادي إلى أن استضافة الحفلات في ملعبه تخضع لنفس أنظمة التراخيص والضوابط الإدارية المطبقة على الملاعب الرياضية الكبرى الأخرى في إسبانيا، مثل ملعب "ميتروبوليتانو، الذي يستضيف فعاليات فنية بشكل منتظم.

وأكد ريال مدريد في ختام بيانه أن الإجراءات القضائية ستستمر وفق مسارها القانوني الطبيعي، على أن يتم النظر في جميع المسائل التي يطرحها طرفا القضية خلال مراحل التقاضي المقبلة.