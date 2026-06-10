محمد النني يودع الجزيرة الإماراتي رسميًا بعد نهاية مشواره مع الفريق

أعلن الدولي المصري محمد النني رحيله رسميًا عن صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، مع نهاية عقده عقب انتهاء الموسم المنقضي، ليطوي صفحة استمرت لموسمين داخل النادي.

الننى يرحل عن الدوري الإماراتى

ووجه النني رسالة وداع عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أعرب خلالها عن امتنانه لكل من سانده خلال فترة وجوده مع الفريق الإماراتي.

وقال لاعب منتخب مصر: "اليوم أعلن نهاية رحلتي مع نادي الجزيرة بعد موسمين"، موجهاً الشكر إلى زملائه اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية على الدعم والمساندة طوال الفترة الماضية.

كما خص النني جماهير الجزيرة برسالة تقدير خاصة، مؤكدًا أن دعمهم المستمر كان أحد أبرز العوامل التي ساعدته خلال مشواره مع الفريق.

وأضاف: "أشكر الجمهور الجزراوي على مساندته الدائمة، وأتمنى التوفيق للنادي في المرحلة المقبلة".

واختتم النني رسالته بالتأكيد على استعداده لخوض تحدٍ جديد في مسيرته الكروية، قائلاً: "نهاية رحلة وبداية رحلة جديدة بإذن الله، وأسأل الله التوفيق فيما هو قادم".