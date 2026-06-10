قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائبة نسرين عمر: إحنا بندفع ملايين بسبب العقر والبيانات عن الكلاب الضالة ناقصة | فيديو
تنتظر أم تشتري الآن؟.. بنك عالمي يكشف عن توقعاته لأسعار الذهب
رئيس اتحاد الطائرة يتابع جاهزية اللجنة الطبية للمنتخبات القومية استعدادًا للاجندة الدولية
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي مبيعا في مصر
أحمد موسى: حرب المسيرات تغير موازين الصراعات العسكرية وتكشف تحديات جديدة أمام الجيوش
بيرلويجي كولينا يشيد بتواجد المصري أمين عمر بكأس العالم
هند الضاوي: واشنطن تتجه إلى تقطيع المعارك بدل الحرب الشاملة مع إيران
احذر على الطريق السريع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدٍ الخميس
ترامب: مهمة سرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز.. ومرور 100 مليون برميل نفط بأمان
وزير البترول: تصفير مستحقات الشركاء الأجانب يعزز الثقة ويفتح الباب لزيادة الإنتاجط
العظماء يرحلون .. تامر عبدالمنعم ينعي عبدالعزيز مخيون
أحمد موسى: تحويل طلبات المصريين بالخارج إلى وزارة الإسكان وارتفاع قياسي في التحويلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تفرض حزمة عقوبات جديدة على إيران

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران طالت 6 أفراد و4 كيانات، من بينها جهات يعتقد ارتباطها بالصين، في إطار تشديد الضغط على الشبكات الداعمة لطهران.

وحذر وزير الحرب الأمريكي بيث هيجيسيث إيران من مغبة المضي في أي خطوات تصعيدية جديدة ضد الولايات المتحدة أو قواتها المنتشرة في الشرق الأوسط، مؤكداً أن واشنطن تحتفظ بقدرات عسكرية كبيرة وأنها مستعدة للرد على أي تهديد يستهدف مصالحها أو حلفاءها في المنطقة.

وقال هيغسيث، في تصريحات أدلى بها عقب تصاعد التوترات العسكرية الأخيرة بين البلدين، إن «من غير الحكمة أن تقدم إيران على تحدي الولايات المتحدة أو التصعيد مجدداً»، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية ما زالت تفضل المسار الدبلوماسي، لكنها في الوقت ذاته مستعدة لاتخاذ إجراءات عسكرية إذا اقتضت الضرورة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر بعد تبادل ضربات بين الجانبين خلال الأيام الماضية.

وأكد وزير الحرب الأمريكي أن القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط لا تزال في حالة جاهزية مرتفعة، وأن واشنطن تراقب عن كثب التحركات الإيرانية.

وأضاف أن بلاده تفضل التوصل إلى اتفاق يضمن الاستقرار الإقليمي ويمنع مزيداً من التصعيد، لكنه شدد على أن الخيارات العسكرية ستظل مطروحة إذا فشلت الجهود السياسية.

وتأتي هذه التحذيرات بعد سلسلة من الأحداث العسكرية المتسارعة، كان أبرزها إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي قرب مضيق هرمز، وهو الحادث الذي دفع الولايات المتحدة إلى تنفيذ ضربات وصفتها بأنها «متناسبة» ضد أهداف عسكرية إيرانية.

وفي المقابل، أفادت تقارير إعلامية بأن إيران ردت عبر هجمات صاروخية وطائرات مسيرة استهدفت مواقع وقواعد أميركية في عدد من دول المنطقة، ما أثار مخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع نطاقاً.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تزال تسعى إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، لكنه حذر من أن طهران «ستدفع الثمن» إذا استمرت في ما وصفه بالمماطلة أو استهداف المصالح الأميركية. كما أشار إلى أن واشنطن ترغب في اتفاق «قابل للتطبيق وله معنى حقيقي»، يضمن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية.

ويرى مراقبون أن تصريحات هيغسيث تعكس استراتيجية أميركية تقوم على الجمع بين الضغوط العسكرية والدبلوماسية في آن واحد، إذ تؤكد واشنطن أنها لا تسعى إلى حرب شاملة، لكنها تريد إقناع طهران بأن أي تصعيد جديد ستكون كلفته مرتفعة.

وفي المقابل، تواصل الأطراف الدولية والإقليمية الدعوة إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات لتجنب اتساع دائرة الصراع في منطقة تعد من أكثر مناطق العالم حساسية من الناحيتين الأمنية والاقتصادية.

وزارة الخزانة الأمريكية الرئيس دونالد ترامب عقوبات جديدة إيران الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد زيادة المعاشات

النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

المتهم

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على حمار بالضرب

الذهب

5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

منتخب بلجيكا

ضربة موجعة لمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم.. تفاصيل

زيادة المعاشات 2026 .. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026.. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

إيمى ودنيا سمير غانم وحسن الرداد

حسن الرداد وإيمي يفاجئان دنيا سمير غانم في احتفالية تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة لليونيسف

دنيا سمير غانم

ظهور خاص لإبنة دنيا سمير غانم في احتفالية تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة لليونيسف

عبدالعزيز مخيون

اتفزعت وبكيت.. شهيرة تنعى عبد العزيز مخيون بـ رسالة مؤثرة

بالصور

أكثر 10 علامات سيارات ملاكي مبيعا في مصر

أكثر 10 علامات سيارات ملاكي
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي

طريقة عمل الشاورما اللحمة المصرية

طريقة عمل الشاورما اللحمة المصرية
طريقة عمل الشاورما اللحمة المصرية
طريقة عمل الشاورما اللحمة المصرية

فيديو يثير السخرية والجدل: كارو بدل الونش لنقل سيارة ملاكي

سيارة ملاكي على عربة كارو
سيارة ملاكي على عربة كارو
سيارة ملاكي على عربة كارو

منة فضالي تثير الجدل بإطلالة برفقة كلبها

منة فضالى تثير الجدل بإطلالتها رفقة كلبها
منة فضالى تثير الجدل بإطلالتها رفقة كلبها
منة فضالى تثير الجدل بإطلالتها رفقة كلبها

فيديو

سيارة ملاكي على عربة كارو

فيديو يثير السخرية والجدل: كارو بدل الونش لنقل سيارة ملاكي

الشهيد المقدم أيمن عبد الحميد كتات

حكاية بطل| قصة استشهاد مقدم أيمن كتات.. فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في «100 حلفان» بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى | فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في "١٠٠ حلفان" بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد نجم

أحمد نجم يكتب: تحالف الصين والبرازيل ضد هيمنة القطب الواحد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

المزيد