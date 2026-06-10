أحمد موسى: رئيس الوزراء أكد أن إيرادات السياحة بمصر تسجل 14.4 مليار دولار.. والأسواق الأوروبية تتصدّر الوافدين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أكد أن إيرادات قطاع السياحة في مصر بلغت 14.4 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الأسواق السياحية الأوروبية تأتي في مقدمة الأسواق المصدّرة للسياحة إلى مصر.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن روسيا وألمانيا من أبرز الدول المصدّرة للسياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، نظرا لما تتمتع به الدولة المصرية.

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن ذلك يعكس استمرار تعافي القطاع السياحي وزيادة تدفق السائحين إلى البلاد.