أحمد موسى: منظومة التأمينات والمعاشات الجديدة تقدم 170 خدمة مميكنة وتحولًا رقميًا شاملًا

أكد الإعلامي أحمد موسى أن النظام القديم للمعاشات كان من شأنه أن يؤدي إلى حدوث مشكلات وأزمات لدى أصحاب المعاشات، نظرًا لاعتماده على الإجراءات اليدوية وما يترتب عليها من تأخير وأخطاء إدارية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن منظومة التأمينات والمعاشات الجديدة توفر نحو 170 خدمة مميكنة للمواطنين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات وتحسين جودة الأداء.

تعتمد المنظومة الحديثة على منصة إلكترونية

وأشار موسى إلى أن النظام اليدوي القديم كان يتسبب في أضرار ومشكلات لأصحاب المعاشات، بينما تعتمد المنظومة الحديثة على منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى التحول الرقمي الكامل وتطوير آليات العمل داخل القطاع.