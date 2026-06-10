أحمد موسى: المنظومة الجديدة للتأمينات والمعاشات كشفت 450 ألف طلب غير مسجل

أكد الإعلامي أحمد موسى أن منظومة التأمينات والمعاشات الجديدة نجحت في كشف نحو 450 ألف طلب لم يكن مسجلًا نتيجة المشكلات التي كانت تعاني منها المنظومة القديمة، ما أسهم في حصر البيانات بشكل أكثر دقة وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الشركة المنفذة للمشروع عملت على ربط جميع مكاتب التأمينات والمعاشات في مختلف محافظات الجمهورية ضمن شبكة موحدة، بما يتيح تبادل البيانات وتقديم الخدمات بصورة متزامنة وسريعة على مستوى الدولة.

تحقيق التكامل والربط

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في عام 2019 بضرورة تحقيق التكامل والربط بين هيئة التأمينات ووزارة المالية، في إطار خطة الدولة لتحديث المنظومة وتعزيز كفاءة إدارة البيانات والخدمات المالية والتأمينية.