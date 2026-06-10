أحمد موسى: مشروع قومي لتطوير التأمينات والمعاشات وإنهاء أزمات النظام التقليدي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المنظومة الجديدة للتأمينات والمعاشات تشمل نحو 14 مليون مواطن ضمن نظام التأمينات، بالإضافة إلى 12 مليون مستفيد من المعاشات، بما يعكس حجم المشروع وأهميته بالنسبة لقطاع واسع من المواطنين.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المنظومة الجديدة تمثل مشروعًا قوميًا يستهدف إصلاح منظومة التأمينات والمعاشات بشكل كامل، من خلال تحديث آليات العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

سيطرة الموظف بشكل كامل،

وأشار إلى أن النظام القديم للتأمينات والمعاشات كان يعتمد بصورة كبيرة على العنصر البشري، حيث كانت الإجراءات تخضع لسيطرة الموظف بشكل كامل، الأمر الذي تسبب في العديد من المشكلات والأزمات، مؤكدًا أن التحول إلى المنظومة الحديثة يهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية وتيسير الخدمات للمواطنين.