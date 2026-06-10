أحمد موسى: منظومة جديدة للتأمينات والمعاشات تخدم 26 مليون مواطن

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ملف التأمينات والمعاشات يُعد من القضايا الحيوية التي تمس نحو 26 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على إعداد منظومة جديدة تستهدف التيسير على أصحاب المعاشات والمؤمَّن عليهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، ان جهود إصلاح منظومة التأمينات والمعاشات بدأت منذ عام 1982، حيث شهدت تلك الفترة انطلاق محاولات لتطوير النظام ومعالجة التحديات التي واجهته.

تلبي احتياجات المواطنين

وتابع أن هذه الجهود استمرت على مدار سنوات طويلة، من عام 1982 وحتى عام 2011، في إطار السعي إلى بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على حقوق أصحاب المعاشات.