صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

خيّم الحزن على الوسط الفني بعد الإعلان عن وفاة الفنان عبد العزيز مخيون، اليوم، عقب تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يفارق الحياة.

وتأتي وفاة عبد العزيز مخيون في مفارقة مؤثرة، بعدما تألق خلال موسم دراما رمضان 2026 من خلال مشاركته في مسلسلي «سوا سوا» و«أفراح»، حيث قدم مجموعة من المشاهد التي نالت إشادة واسعة من الجمهور والنقاد.

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل «سوا سوا» وفاة الشخصية التي جسدها مخيون ضمن أحداث العمل، في صدفة حزينة أثارت حالة من التأثر بين محبيه ومتابعيه، خاصة بعد رحيله في الواقع بعد فترة قصيرة من عرض المسلسل.

ويُعد عبد العزيز مخيون أحد أبرز نجوم الفن المصري، إذ يمتلك مسيرة فنية طويلة حافلة بالأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور، ونجح على مدار سنوات في تقديم أدوار متنوعة أكدت موهبته ومكانته الفنية.

وخلال مشواره الفني، تعاون مخيون مع عدد كبير من النجوم والمخرجين، وقدم شخصيات ظلت عالقة في أذهان المشاهدين، ليصبح واحدًا من الفنانين الذين أثروا الساحة الفنية بأعمالهم المميزة.

ورحل عبد العزيز مخيون تاركًا خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا سيظل حاضرًا في ذاكرة جمهوره ومحبيه، الذين نعوه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين أبرز محطاته الفنية والإنسانية.