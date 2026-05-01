الأفريقي للدراسات : القارة السمراء تدخل مرحلة جديدة من التحول نحو الطاقة المتجددة

أكد رشيد الساري رئيس المركز الأفريقي للدراسات، أن التوترات العالمية، خاصة في مضيق هرمز وأسواق النفط والغاز، تخلق فرصة استراتيجية أمام القارة الأفريقية لتعزيز موقعها كمصدر بديل للطاقة على المستوى الدولي.

وأوضح الساري، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الأزمات المتلاحقة، بدءاً من الحرب الروسية الأوكرانية وصولاً إلى التوترات الحالية، دفعت العالم لتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة، مشيراً إلى أن أفريقيا تشهد نمواً متسارعاً في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، ما يعزز من مكانتها في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن القارة تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لتعويض النقص العالمي في الطاقة، لافتاً إلى أن هناك مشروعات تم تنفيذها بالفعل وأخرى قيد التطوير، ما يضع أفريقيا في موقع متقدم لتقديم نفسها كبديل موثوق في ظل اضطراب الإمدادات العالمية.

وأشار إلى أن هذه الفرص تقابلها تحديات تتعلق بالبنية التحتية والاستثمارات والقدرة على مواكبة الطلب العالمي، مؤكداً ضرورة وضع استراتيجيات مستقبلية واضحة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التحولات.