تشكيل بيراميدز لمواجهة إنبي في الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة إنبي في إطار بطولة الدوري.

ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الخامسة من مجموعة البطولة للدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - حامد حمدان

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - زياد شاكر - أحمد توفيق - وليد الكرتي - يوسف أوباما - باسكال فيري - إيفرتون داسيلفا - مروان حمدي - دودو الجباس