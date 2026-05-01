فرج عامر يكشف كواليس انهيار الأهلي بعد موسم البطولات مع كولر وسيد عبد الحفيظ

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، أن ما يتردد حول تأثير السوشيال ميديا على تراجع نتائج النادي الأهلي غير دقيق، مشددًا على أن الأسباب الحقيقية تعود إلى قرارات إدارية داخلية أثرت على استقرار الفريق.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أنه لا يتصور أن تكون مواقع التواصل الاجتماعي هي المتحكم في مسار فريق بحجم الأهلي، موضحًا أن بداية الأزمة جاءت عقب إقالة سيد عبد الحفيظ من منصبه، رغم تحقيق الفريق خمسة ألقاب من أصل خمسة في موسم واحد، تحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر.

وأضاف أن القرارات لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل رحيل عدد من العناصر المؤثرة داخل الجهاز الفني، من بينهم محمد أبو العلا وخالد الجوادي، وهو ما انعكس سلبًا على استقرار الجهاز الفني.

وأشار إلى أن هذه التغييرات أدت إلى توتر العلاقة بين كولر وإدارة النادي، ليتحول المدرب من عنصر نجاح إلى طرف في أزمة، معتبرًا أن تلك القرارات كانت الشرارة الأولى لسلسلة من التراجعات داخل الفريق.

واختتم رئيس سموحة السابق تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار المنظومة الإدارية والفنية هو العامل الأهم في استمرار النجاحات، وليس ما يُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي.

