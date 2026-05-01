بعد جراحة دقيقة.. مستشفى الأزهر بأسيوط ينهي معاناة شاب من تشوهات بالعمود الفقري

نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام بجامعة الأزهر بأسيوط، في إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة لشاب يبلغ من العمر 19 عامًا، كان يعاني من اعوجاج شديد بالعمود الفقري مصحوبًا بتحدب في الفقرات القطنية، وهو ما انعكس بشكل كبير على حالته الصحية وجودة حياته، في ظل تحديات طبية دقيقة وتعقيدات حالت دون إمكانية التدخل في مراكز طبية أخرى.

وقد استقبل مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط الحالة، حيث تم إجراء تقييم طبي شامل ودقيق، أسفر عن تشخيص إصابته بمتلازمة (Ehlers-Danlos Syndrome) وهي من الحالات النادرة التي تزيد من صعوبة التدخلات الجراحية؛ نظرًا لضعف الأنسجة وارتفاع معدلات الخطورة.

وبعد دراسة الحالة من مختلف الجوانب الطبية ومناقشتها من قبل الفريق المختص، وبموافقة ودعم إدارة المستشفى تقرر التدخل الجراحي؛ حيث أجريت العملية بنجاح داخل قسم جراحة العظام.

وقد شارك في إجراء العملية فريق طبي ضم كلًّا من: الدكتور عامر القط، الأستاذ المساعد بالقسم، ومن المدرسين المساعدين: الدكتور محمد موسى البشبيشي، والدكتور محمود جابر، والدكتور محمد ياسر، والطبيب عبد اللاه عمار، طبيب مقيم.

كما ضم فريق التخدير: الدكتور حسين علي محمد، مدرس التخدير، والدكتور أسامة ماهر فتحي، طبيب مقيم، وفريق التمريض: مصطفى علي، وحمادة ياسر.

من جانبه وجه الدكتور إبراهيم شعلان، عميد الكلية رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، خالص الشكر والتقدير إلى الفريق الطبي القائم على إجراء الجراحة، مشيدًا بكفاءتهم العلمية والعملية وما بذلوه من جهد في التعامل مع حالة شديدة الدقة والتعقيد.

كما وجه "شعلان" الشكر إلى الدكتور إبراهيم أبو عميرة، رئيس قسم جراحة العظام؛ لمتابعته ودعمه الفني للحالة، وإلى الدكتور شريف مطاوع، مدير عام المستشفى، والدكتور محمد بهاء خضراوي، مدير الشئون العلاجية، والدكتور بهاء الدين محمد، مدير قسم الإصابات والطوارئ.

وأكد أن هذا النجاح يعكس كفاءة مستشفيات جامعة الأزهر بأسيوط وقدرتها على التعامل مع أصعب الحالات وفق أعلى معايير الجودة الطبية.

ويأتي هذا المنجز الطبي ضمن سلسلة من النجاحات التي تحققها مستشفيات جامعة الأزهر في القاهرة وأسيوط ودمياط برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والسادة نواب رئيس الجامعة في القاهرة والأقاليم.