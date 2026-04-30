للمرة الثانية خلال أيام .. الجامع الأزهر يسلط الضوء على طالبة ووالدتها في نفس الفصل

سلط الجامع الأزهر، الضوء على طالبة ووالدتها في نفس الفصل يدرسان معا العلوم الشرعية والعربية في الرواق الأزهري بمحافظة قنا.

والتقى الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، بالطالبة ووالدتها في معهد قنا النموذجي أثناء جولة تفقدية، وجه إليها عددا من الأسئلة حول رحتلهما في تلقي العلوم الشرعية والعربية في الرواق الأزهري.

وعبرت الطالبة ووالدتها عن سعادتهما بدراسة العلوم الشرعية والعربية، منوهة أنهما يدرسان منذ ثلاثة سنوات حتى الآن واستفادا بشكل كبير من هذه الدراسة.

وأوضحت أنهما يذاكران سويا في المنزل ويحفظان القرآن معا، منوهة أن والدتها تحرص على حفظ القرآن ودراسة العلوم الشرعية والعربية رغم أنها لم تكمل تعليمها بسبب ظروفها الشخصية منذ الصغر.

طالبة ووالدتها بالرواق الأزهري بالغربية

شهدت اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بمحافظة الغربية، موقفًا لافتًا، حيث أدت أم وابنتها الاختبارات معًا داخل لجنة واحدة، وذلك خلال تفقد الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، لسير الامتحانات.

وخلال جولته التفقدية، أجرى مدير الجامع الأزهر حوارًا مع الأم وابنتها داخل اللجنة، قال فيه:" إن صلاح الآباء يعود على الأبناء بنفس الدرجة" كما أشاد على حرصهما على طلب العلم الشرعي جنبًا إلى جنب.

من جانبها، أعربت الأم عبير عن سعادتها بهذه التجربة، وقالت، الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية تجربة عالمية أسهمت في محو الأمية الدينية بين عامة الناس، قائلة:" ربنا يجزيكم خير عننا كلنا عن كل ما تقدموه لنا".

وأشارت إلى أنها تذاكر مع ابنتها في المنزل، ويتبادلان التشجيع حتى يتمكنا من التفوق في دراستهما.

فيما دعت كل أم أنها تجرب تعلم العلوم الشرعية، لأنها بتقربنا لربنا، ونتعلم أمور كثيرة في ديننا.

فيما قالت ابنتها أنهم يذكروا سويا مما جعلهم يتقربون لبعض أكثر وأنهم أصبحوا أصحاب أكثر من أم وابنتها.