لسبب صادم | محمد صلاح يطلب الرحيل عن ليفربول قبل نهاية عقده

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تطورات مثيرة بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، في ظل توتر علاقته مع المدير الفني آرني سلوت خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «التايمز»، طلب محمد صلاح إنهاء عقده مع ليفربول قبل موعده بعام، رغم أن راتبه الأسبوعي يقترب من 400 ألف جنيه إسترليني، وذلك بسبب تراجع علاقته بالمدرب، خاصة بعد بقائه على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات بنهاية العام الماضي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة ليفربول أبدت مرونة في التعامل مع رغبة اللاعب، وفتحت الباب أمام إمكانية رحيله بشكل مجاني، حال التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، وهو ما أثار حالة من الجدل حول مستقبل قائد المنتخب المصري داخل النادي. وأشارت التقارير إلى أن محمد صلاح يحظى باهتمام عدد من الأندية، خاصة من الدوريين السعودي والأمريكي، في ظل ترقب موقفه النهائي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن وكيل اللاعب، رامي عباس، يتولى إدارة ملف مستقبله حاليًا، وسط مفاوضات وتحركات محتملة لحسم وجهته القادمة.