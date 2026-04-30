عمرو الدردير قبل القمة لتوروب: «بلاش تطلع روح جوارديولا اللي جواك»

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة ساخرة للمدير الفني للأهلي ييس توروب، قبل المواجهة المرتقبة، بين قطبي الكرة المصرية في تعليق لافت .

وقال الدردير في منشور ساخر عبر فيسبوك موجهًا حديثه إلى توروب:“بقولك يا جدي، أنت ماشي طول الموسم بتخسر وبتتعادل، ونادر لما بتكسب… متجيش قدامنا بكرة وتطلع روح جوارديولا اللي جواك، خلي ربنا يسترها معانا.”

مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، في تمام الثامنة مساء غدٍ الجمعة الموافق 1 مايو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة حسم اللقب.

وتُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري.

اشتعال المنافسة على لقب الدوري

اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة الرابعة من مرحلة التتويج، خاصة عقب تعادل الزمالك سلبيًا مع إنبي، وفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية نظيفة.

ترتيب مجموعة التتويج قبل الجولة الخامسة

يواصل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يزيد من قوة المنافسة في الجولات المقبلة.